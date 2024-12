Derrame de Petroperú detiene el movimiento económico en Talara: gremios afectados exigen limpieza e indemnización

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El día viernes 20 de diciembre se registró un derrame de petróleo en las playas de Talara, a lo que el gerente general de Petroperú, Óscar Vera, calificó como una "fuga" y aseguró en RPP que las aguas de esa zona están "cristalinas", ya que fueron "limpiadas al 100 %". Sin embargo, los empresarios de la zona tienen otra mirada del daño ocurrido, que tuvo inicio en la madrugada del sábado 21 de diciembre.

"Lo invitaría a Óscar Vera a llevarlo a Capullanas. Yo mismo lo recojo del Aeropuerto de Talara y lo traigo a Lobitos para que se bañe las aguas cristalinas que él dice. Es una completa burla, desinformación a la gente porque ellos dicen que Lobitos está con las aguas cristalinas cuando no es así. Se está muriendo toda la especie de la fauna de la costa marina", comentó Darío Carreño, presidente del Gremio de Transportistas de Lobitos a RPP.

Carreño niega que se haya hecho un gran avance en la limpieza de las playas del distrito de Lobitos, ubicado en la provincia de Talara, Piura. "Ni siquiera se ha limpiado el 5 %. Han limpiado una playa, pero el día de hoy amaneció con petróleo. El impacto es mucho mayor. Ayer, el petróleo ha llegado a Cabo Blanco y la gente ha salido a protestar".

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al 22 de diciembre, se afectó aproximadamente 10,000 m² de agua superficial de mar en las playas de La Capullana, El Anchón, La Palizada y la Bola; hoy, 24 de diciembre, Ricardo Bancayán, alcalde de Lobitos, contó que las playas afectadas son Malacas, Las Capullanas, El Lanchón, Palizada

La Bola y Yapato.

Esto se debe a que el derrame de petróleo ocasionado por Petroperú estaría avanzando, contaminando a otras playas del norte.

Sector pesca es el más impactado con el descuido de Petroperú

Jorge Luis Periche, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Lobitos, conversó con RPP y refiere que no pueden ingresar a las playas de Lobitos hasta que la OEFA comunique lo contrario.

"Perjudicó al ecosistema marino, ¿cuánto tiempo pasará para que se desprenda el petróleo de la orilla? No trabajamos desde el sábado y hasta cuándo no lo haremos... Nos afecta totalmente, sobre todo en estas fechas", expresó.

¿Cómo es el movimiento económico en la pesca de la zona? Periche refiere que, diariamente, se extrae de 50 kilos a 60 kilos de productos marinos, pero hay días en los que solo se llega a los 10 kilos y se puede ganar un promedio de S/ 150 diarios.

Sin embargo, "en estas fechas es para estar metido en la zona porque muchas especies salen en el verano, como el mero murique, el kilo está a S/ 42 en playa, la langosta que está a S/ 40, la pluma a S/ 20 el kilo, el percebe pelado vale S/ 40 y con un par de kilos, ya tenemos la canasta familiar del día", pero ahora, el petróleo ha contaminado la zona y estas especies ya no son aptas para el consumo.

En Lobitos, hay un promedio de 300 pescadores artesanales y 50 marisqueros que no trabajan desde el sábado y, en paralelo, los restaurantes también se ven afectados. Se esperaba que estas fechas lleguen turistas nacionales e internacionales, por lo que muchos ciudadanos invirtieron para abrir restaurantes, pero con lo sucedido, temen perder este capital y no generar ingresos en las próximas semanas.

"Estábamos augurando que los turistas iban a dejar una inversión grande", pero con el derrame de Petroperú, se está "dejando sin comer a muchas familias en plena Navidad y fiestas de Año Nuevo".

Reservas en hoteles se cancelaron en un 90 % y transportistas pierden solicitudes de traslado a Lobitos



Luis Fernando Borrero, presidente de la Asociación de Hoteleros y Emprendedores de Lobitos, dijo a RPP que se han perjudicado casi el 90 % de reservas en hoteles. ¿Qué implica?

"Las reservas no bajan de S/ 10,000 por hotel solo en estos 8 días de fiestas. Son como 40 hoteles en la zona que en enero suelen estar repletos", sostuvo.

En el caso de los transportistas, la situación también es crítica, ya que tienen fieles clientes que cada año llegan a Lobitos y solicitan sus servicios a tiempo completo.

"Tenía programados 27 servicios del aeropuerto hacia Lobitos. Servicios de Piura, Sullana y gente que venía a pasar Año Nuevo. Pero hasta el día de ayer, tenía 6 porque todos me cancelaron por el derrame de petróleo. Ahora solo tengo uno, que muy probablemente en el transcurso del día me lo cancele. Todos decidieron irse a cualquier otro destino, menos a Lobitos", contó Darío Carreño.

El representante de los conductores refiere que el 70 % de turistas que llega a la zona son extranjeros y el resto son personas locales que viajan de Lobitos a Talara para hacer compras.

"Hemos estado ganando entre S/ 150 a S/ 200 diarios. Estos días, las ganancias se elevarían con el turismo y el verano ascenderían a S/ 600 diarios por vehículo y se iba a trabajar todo el día", pero "con el derrame de petróleo, no vamos a tener ni los turistas que iban a venir, ni los turistas que estaban porque muchos ya se están yendo".

Población afectada exige a Petroperú ser indemnizada

RPP conoció que el lunes 23 de diciembre, representantes de Petroperú se reunieron con diferentes gremios de Talara para informar lo que sucede realmente y las medidas que aplicarán. ¿Cómo habría culminado este encuentro?

"No se acordó casi nada porque el gerente no asistió, solo el asistente. Hasta ahorita no quedamos en nada con ellos", cuenta Luis Fernando Borrero. En cuanto a la contratación de una empresa para limpiar el mar, refiere que Petroperú "no ha contratado a nadie. Dentro del mar nadie está limpiando, solo los restos que salen a la orilla".

Jorge Luis Periche explica que se solicitó un encuentro con Petroperú y "se burló una vez más de nosotros. Ayer manda a gente que no estaba en la capacidad de explicar ni coordinar con nosotros. Se pidió una reunión con el presidente y con el gerente general de Petroperú para hoy, pero no sabemos si se va a dar o no".

Sobre las declaraciones de Óscar Vera a RPP, Periche considera que es "una persona no grata en el distrito de Lobitos porque todas sus intervenciones eran tan déspotas y se reía diciendo que era poquito (el derrame) pese a las 5 playas afectadas. Llegó con su prensa y le enfocaron solo la playa blanca. Él, hoy se va a sentar con un vino, pavo o lechón, con las mejores cosas en su mesa, con su familia y nosotros, ¿qué vamos a tener en la mesa?".

Todo el movimiento económico de la zona se vio afectado con el derrame de petróleo de Petroperú, por lo que los implicados exigen una indemnización por los días que se quedarán sin ingresos y la limpieza urgente de las playas contaminadas.