Designan nuevo presidente y representante del MEF en el Directorio de Perupetro S.A.

Perupetro tiene como rol principal gestionar los recursos petroleros y gasíferos del Estado en representación del país, asegurando que sean aprovechados de manera eficiente y sostenible.

El Poder Ejecutivo oficializó, el pasado 15 de enero de 2026, la actualización de los integrantes del Directorio de PERUPETRO S.A., empresa estatal de derecho privado bajo el ámbito del sector Energía y Minas.

Mediante la Resolución Suprema N° 004-2026-EM, el Gobierno designó al señor Carlos Alfredo Virgilio Niño Neira Ramos como Presidente del Directorio de la entidad. La norma indica que el cargo se encontraba vacante, por lo que era necesario nombrar a un titular conforme a lo establecido en la Ley de Organización y Funciones de la empresa. La resolución cuenta con la firma del Presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y el refrendo del ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz.

Cambio en la representación del MEF

Simultáneamente, a través de la Resolución Ministerial Nº 014-2026-EF/10, se formalizó la designación de Richard Abel Almerco Soto como miembro del Directorio en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Almerco Soto reemplaza en el cargo al señor Carlos Augusto Casas Tragodara, a quien se le aceptó la renuncia agradeciéndole por los servicios prestados desde su nombramiento en el año 2020. Este cambio fue suscrito por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles.

De acuerdo con la normativa vigente (Ley N° 26225), el Directorio de PERUPETRO S.A. está conformado por cinco miembros:

Un Presidente , nombrado por Resolución Suprema.

, nombrado por Resolución Suprema. Un representante del MEF .

. Miembros designados por Resolución Ministerial, exceptuando a los directores independientes, quienes son elegidos por el directorio de FONAFE.

Estos procedimientos administrativos se rigen por la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

