Mujeres marcan el ritmo del emprendimiento en 2025: lideran más de la mitad de nuevas empresas

Con más de 115 mil nuevos negocios, las mujeres concentran el 51,9% de empresas registradas el año pasado, informó el INEI.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en 2025 las mujeres lideraron la creación de empresas en el Perú. Con un total de 115.458 registradas, que representa al 51,9% del total de 222.426 nuevos negocios a nivel nacional. Con ello se evidencia una mayor inserción femenina como independiente formal.

En tanto, solo a nivel de la región Lima la proporción de liderazgo femenino fue mayor (55,4%) frente al masculino (44,6%), según detalla el boletín “Perú: Demografía Empresarial” del INEI, que cruza información con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

A nivel regional, Tacna tiene el porcentaje más alto de registro empresarial femenino (58,5%), seguido de Cusco y Moquegua (56% cada uno), Arequipa y Junín (55,6% cada uno), Ayacucho (54,2%), Huancavelica (53,8%), Ica (53,7%), Piura (53,4%) y Puno (53,2%).

¿Qué tipo de nuevos negocios dirigen las mujeres?

La actividad económica que más emprendieron las mujeres fue el de salones de belleza, que representan el 72,4% del total, seguido de los de atención de la salud humana (65,2%) y de negocios de comidas y bebidas (63,6%).

También destacan otras actividades con empresas creadas en su mayoría por mujeres como comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas (59,1%), actividades de alojamiento (57,5%), inmobiliarias (48,7%), industrias manufactureras (45,6%), actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas (41,2%) y servicios prestados a empresas (41,0%).