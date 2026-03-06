Día de la Mujer: solo el 15% de los CEO en Perú son mujeres, según IPAE Mide

En el marco del Día Internacional de la Mujer, un reporte del sistema de monitoreo IPAE Mide muestra situación de la equidad de género en el sector empresarial peruano. Según los datos actualizados a diciembre de 2025, la presencia femenina en la máxima toma de decisiones ha sufrido un retroceso significativo, situándose en apenas un 15 %, una cifra menor a la registrada en años anteriores.

A pesar de los esfuerzos por promover la igualdad, el acceso de las mujeres a los puestos de mayor poder corporativo muestra una preocupante vulnerabilidad. Las cifras revelan que, tras alcanzar un pico de 24 % en 2021, la participación de mujeres como CEOs cayó al 20 % en 2022 y continuó descendiendo hasta el actual 15 % en 2025.

Este fenómeno confirma que "la equidad de género en el sector empresarial peruano avanza pero de manera frágil y reversible". Mientras que en la cima el progreso se estanca, en el primer nivel ejecutivo se observa una tendencia distinta: la participación femenina en estos cargos alcanzó el 42 % en 2025, el valor más alto registrado hasta la fecha.

Políticas de equidad en retroceso

El informe, elaborado por IPAE Acción Empresarial junto a APOYO Consultoría e Ipsos Perú, también destaca una caída en la adopción de políticas formales de equidad. En 2024, el 53 % de las empresas contaba con estos lineamientos, pero para 2025 la cifra retrocedió al 47 %.

En cuanto a la brecha salarial, los avances tampoco son sostenidos. Aunque se redujo al 15 % en 2024 (frente al 19 % del año anterior), el indicador ha fluctuado constantemente desde 2019, evidenciando que no existe una tendencia de cierre definitiva.

Los retos para el sector privado

El análisis de IPAE Mide sugiere que la gestión de la diversidad aún se desarrolla de manera fragmentada, ya que solo el 42 % de las empresas posee políticas integradas que incluyan no solo género, sino también diversidad etno-racial, personas con discapacidad y comunidad LGTBQ+.

Como conclusión, los datos advierten que "el principal desafío del sector privado no es declarar su compromiso con la igualdad de oportunidades, sino convertirlo en una política sostenida, transversal y medible en el tiempo". Sin una madurez en la gestión integral, los avances logrados en contextos favorables corren el riesgo de perderse ante cualquier presión económica o social.