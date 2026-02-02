San Valentín: cómo emprender y convertir el amor en dinero

Llega el mes de febrero y con ello San Valentín, que no solo es una fecha marcada por el romance, sino también una oportunidad para generar ingresos. Cada 14 de febrero, el aumento en el consumo de regalos, experiencias y servicios abre un abanico de posibilidades para quienes buscan emprender, incluso con poco presupuesto.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se espera que para este 2026 los peruanos gasten entre S/ 220 y S/ 300 para engreír a su ser amado. Desde detalles personalizados hasta propuestas gastronómicas y digitales, esta campaña se ha convertido en una de las más atractivas del año para impulsar pequeños negocios y reforzar el bolsillo.

¿Qué tener en cuenta para emprender en San Valentín?

La docente de Administración de la Universidad del Pacífico, Isabel Sánchez brindó a RPP las siguientes recomendaciones para quienes buscan generar ingresos adicionales o aprovechar esta campaña en sus negocios:

• Estrategia para marcas existentes: Las empresas ya establecidas deben adaptar su oferta al contexto de San Valentín de manera natural. Es crucial que el concepto no se sienta forzado y que las iniciativas, como descuentos especiales por asistir en pareja, tengan sentido dentro de lo que la marca ya ofrece. Por ejemplo: un restaurante que ofrece un menú habitual, pero añade una promoción del 20% de descuento si el cliente asiste con su pareja.

• Enfoque para nuevos emprendimientos: Si se desea emprender desde cero, la clave es identificar y solucionar un problema específico. Algunos problemas comunes en esta fecha incluyen la búsqueda de regalos de último minuto. Por ejemplo: Regalos o flores de último minuto.

• Priorizar el valor sobre el precio: Competir únicamente por precio es una estrategia fácil de imitar que termina afectando la rentabilidad y la calidad de los productos o experiencias. Lo ideal es ofrecer un valor agregado que diferencie al negocio. Por ejemplo: en lugar de vender chocolates baratos, una marca puede enfocarse en ofrecer una experiencia gourmet personalizada.

• Canales de comunicación y profesionalismo: Es fundamental estar en las redes sociales donde se encuentra el consumidor, y mantener una comunicación rápida y profesional. Además, si se usa WhatsApp, la foto de perfil debe representar a la marca y no ser una imagen personal. Por ejemplo: utilizar TikTok para llegar al público joven.

• Ampliación del público objetivo: San Valentín ya no es exclusivo para parejas; ahora incluye la celebración de la amistad. También existe una oportunidad importante al dirigirse al público soltero con propuestas irreverentes o eventos diseñados para quienes no tienen pareja. Por ejemplo: Una cafetería en una universidad o colegio puede ofrecer un servicio donde los estudiantes puedan enviar un quequito a su mejor amiga o persona favorita.

• Personalización y experiencias "instagrameables": Hoy en día es vital ofrecer experiencias personalizadas que los clientes quieran fotografiar y compartir en sus redes sociales. Esto genera un "efecto bola de nieve" que ayuda a la difusión orgánica de la marca.