Día del Exportador: Del café a las cerezas, Perú diversifica su oferta exportable hacia servicios y valor agregado

En el marco del Día del Exportador, el país está en camino de alcanzar un nuevo récord de exportaciones, esperando cerrar el 2025 con aproximadamente $ 85,000 millones, superando los $ 74,000 millones del año anterior.

Ricardo Limo Del Castillo, presidente ejecutivo de Promperú, señaló que si bien la minería representa cerca del 70 % del total de las exportaciones, el sector de agroexportación también es vital, esperando cerrar el año con alrededor de $ 14,000 millones.

El auge del café y el cacao

El panorama actual es "bastante alentador" para el café y el cacao, cuyas cifras de exportación han sido "muy importantes". El aumento en los precios internacionales se debe a problemas ambientales y logísticos en países productores como Brasil.

Limo Del Castillo enfatizó que este crecimiento “no solamente es un problema de oferta, también felizmente que hay un problema, no problema, una ventaja por el lado de la demanda. Eh, tanto el consumo de café como el consumo de chocolate ha aumentado”.

Estrategia de diversificación y valor agregado

Promperú está impulsando una nueva ola de agroexportación que incluye productos de alta rentabilidad como las frambuesas y las cerezas. La institución busca que el sector privado desarrolle productos con alta rentabilidad, lo cual requiere tecnología y semillas especializadas (incluso contra el cambio climático).

Más allá del agro, la estrategia de Promperú se centra en ampliar la oferta exportable, dándole prioridad a sectores como:

Manufactura: Impulsando maquinaria y equipo para el sector minero, con el objetivo de que la tecnología que abastece a la industria nacional pueda cubrir los mercados internacionales. Servicios: Trabajando con software, animación, marketing digital y startups. Ingredientes naturales: Potenciando la materia prima para la industria cosmética internacional (Europa, EE. UU., Corea), inicialmente con materia prima de alta calidad y luego desarrollando productos con valor agregado (como antiestrés o para articulaciones).

El presidente ejecutivo de Promperú concluyó sobre la necesidad de esta diversificación: “ya no solamente estamos hablando de agro, de pesca, estamos tratando de ver y ampliar nuestra oferta exportada y por supuesto todo lo que es servicios”.