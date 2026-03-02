Diego Macera advierte que el crecimiento económico de 2025 sería mayor al 3.4 % reportado por el INEI

En RPP, el economista dijo que el cálculo oficial adolece de un "error metodológico" al utilizar una estructura económica basada en el año 2007, lo que, a su juicio, no reflejaría el dinamismo actual las actividades económicas del país.

El economista y miembro del Directorio del Banco Central de Reserva (BCR), Diego Macera, señaló que el crecimiento de la economía peruana del año pasado sería mayor al 3.4 % reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).



"Si uno ve data, por ejemplo, de la creación de empleo formal, por encima de 6 % en el año; de pago de tributos IGV, sobre todo, que es un indicador muy cercano a consumo, más por encima del 8 %; importaciones de bienes de consumo duradero por encima del 15-20 %; consumo de cemento, pagos con tarjeta de crédito y pago de comprobantes electrónicos. Toda esta información administrativa te dice: 'Oye, la economía debería estar creciendo bastante más que el 3 % que hemos visto'", dijo.



Durante una entrevista en el programa Las cosas como son, de RPP TV, consideró que el cálculo oficial adolece de un "error metodológico" al utilizar una estructura económica basada en el año 2007 —a pesar de que las buenas prácticas internacionales recomiendan actualizarla cada cinco años—, lo que no reflejaría el dinamismo actual las actividades económicas del país.



"Es como si trataras de ponerte el saco de tu fiesta de promoción a los 40 o 50 años; no te va a entrar. Algo parecido pasa cuando la economía empieza a crecer por sectores en donde uno de repente no esperaba", explicó.



Sectores económicos y morosidad

Para Macera, este desfase se hace evidente en sectores específicos como el de las telecomunicaciones, donde la estructura de medición ha quedado obsoleta frente a los cambios tecnológicos.



"Estamos hablando de una economía que ha pasado por el boom agroindustrial, por el boom minero, por la pandemia, por la digitalización. Es una economía diferente. Telecomunicaciones es totalmente diferente. Por ejemplo, en el 2007 se medía sobre todo las líneas fijas. Ahora, cuando uno mira el desempeño del sector en el PBI, está muy anclado al desempeño de la línea fija; pero lo que realmente pesa hoy día son celulares y banda ancha, y eso no lo estamos capturando", detalló.



El economista también se basó en la capacidad de pago de los agentes económicos para respaldar su tesis de que el crecimiento real es superior al oficial.

"Ha caído fuerte la morosidad este año. Estamos en mínimos. La gente que ha pedido prestado está pagando mejor sus créditos. Eso también es otro indicador de que la economía viene más o menos bien", enfatizó.