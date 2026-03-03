Dólar en Perú sube a S/3.420, su mayor valor en cuatro meses y medio

El principal factor de este fuerte alza es la inminente escalada del conflicto bélico en el Medio Oriente, que ha empujado a los inversionistas a refugiarse en la divisa.

Este martes 3 de marzo, el tipo de cambio en Perú cerró con un fuerte alza con una cotización de S/3,420, su mayor valor en cuatro meses y medio (15 de octubre de 2025), según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto es un incremento de 1,64% frente a los S/3,364 del lunes.

En el mercado paralelo en las principales casas de cambio, el dólar se compra a S/3.380 y se vende a S/3.430. Mientras que en los bancos la compra está en S/3.353 y la venta en S/3.472.

El economista Omar Azañedo explicó que esta alza pronunciada se debe a una mayor demanda de la divisa por parte de los inversionistas, que perciben un mayor riesgo global ante los nuevos pronunciamientos de Estados Unidos e Irán que denotan que el conflicto bélico en el Medio Oriente pueda escalar y prolongarse más de un mes.

“Hay una aversión global, percepción de un riesgo mayor, y cuando sucede esto los agentes económicos suelen refugiarse en la compra de dólares, o activos del mercado norteamericano y necesitan más dólares”, detalló.

Este alza podría continuar en los próximos días, ya que, además de la tensión internacional, los mercados están expectantes ante una posible alza de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) que se reunirá el 17 y 18 de marzo.

Sin embargo, Azañedo indica que lo más probable es que haya intervención del BCR para paliar el alza. Y, además, entre marzo y abril suele aumentar la oferta de dólares ya que las empresas exportadoras que pagan sus impuestos suelen cambiar a soles.