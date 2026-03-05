¡Continúa al alza! Dólar repunta y cierra en S/ 3.45, su mayor cotización en cinco meses

El tipo de cambio sigue viéndose impactado por la guerra en el Medio Oriente, ante la probabilidad de que el conflicto se prolongue más de lo previsto.

Este jueves 5 de marzo, el dólar en Perú volvió a subir y cerró en S/3.450, según información del Banco Central de Reserva (BCR), marcando así su mayor nivel en cinco meses. El aumento es de 1,08% frente al miércoles que cotizaba en S/3.413.

En el mercado paralelo, el billete verde se cotiza en S/3.387 la compra y S/3.503 la venta. Mientras que en los principales bancos se compra a S/3.387 y se vende en S/3.503.

De esta manera el tipo de cambio mantiene sus valores más altos en cinco meses y, es preciso señalar que, hasta la semana pasada se cotizaba en alrededor de S/3.35.

Luis Ramos, jefe de Estrategia de Renta Variable de Larrainvial Research, explicó que el aumento del dólar se debe a la continuidad de una aversión al riesgo por parte de los inversionistas, ante la mayor probabilidad de que el conflicto armado del Medio Oriente dure más de lo previsto inicialmente.

“Este contexto gatilla el escenario risk off (aversión al riesgo) que se ve en las monedas. Esto no es particular de la moneda peruana, sino también de las regionales que se han depreciado”, precisó Ramos.

Las bolsas de valores del mundo y los principales indicadores de los mercados financieros continúan en posición de defensa frente a la incertidumbre del conflicto bélico. El precio internacional del petróleo volvió a incrementarse este jueves, en lo que podría verse una nueva ola inflacionaria.