DP World Callao apunta al 100 % de automatización: así opera el primer prototipo de grúa asistida hacia 2027

El muelle sur del puerto del Callao ha marcado un hito histórico en la infraestructura portuaria de la región. La concesionaria DP World presentó su primer prototipo de grúa de patio asistida, una tecnología diseñada para transformar el terminal en un puerto 100 % automatizado para el año 2027.

El anuncio coincidió con otro logro de la empresa: haber movilizado 2 millones de contenedores de 20 pies (TEU). Marco Hernández, gerente general de DP World Perú, conversó con RPP y sostuvo que esto consolida al Callao como la "terminal con mayor capacidad de la costa oeste de Sudamérica".

La nueva tecnología permitirá que los operadores dejen las cabinas físicas sobre las máquinas para trabajar desde una mesa asistida ubicada a varios kilómetros de distancia. Este cambio no solo busca optimizar la productividad de las 40 grúas pórtico de patio, sino también elevar la calidad de vida de sus 1,125 trabajadores.

Al respecto, Hernández señaló: "Consiste en que nosotros actualmente tenemos operadores en una cabina... ahora con este prototipo nosotros los vamos a tener varios kilómetros lejos de la máquina trabajando en una mesa asistida que va a poder no solo mejorar la productividad de cada equipo, sino también mejorar las condiciones para nuestra gente".

Impacto en el crecimiento económico

Uno de los mayores beneficios de esta transición es la capacidad de operar de forma ininterrumpida. Actualmente, debido a los cambios de turno y refrigerios, los puertos suelen operar al 86 % de su capacidad horaria. Con la automatización, el objetivo es alcanzar una operatividad de 24 horas, los 7 días de la semana.

"Está comprobado que si el puerto se vuelve más eficiente, el Perú crece", enfatizó el gerente general.

Cronograma de implementación

DP World ya tiene definida la hoja de ruta para la modernización total del terminal: