Economía peruana crece 3.6 % en octubre: pesca, minería y construcción como los sectores destacados

La economía peruana registró un crecimiento de 3.6 % en octubre; con ello, el país alcanzó 22 meses de expansión continua. Con este resultado, el Producto Bruto Interno (PBI) acumuló un incremento de 3.4 % entre enero y octubre de 2025.
El resultado de octubre, que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) fue de 3.62 % respecto al mismo mes de 2024, estuvo sustentado en la evolución positiva de la mayoría de los sectores, destacando Minería e Hidrocarburos, Comercio, y Construcción, los cuales explicaron el 70 % del resultado global. En los últimos doce meses (noviembre 2024–octubre 2025), la expansión acumulada fue de 3.66 %.
La Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sostuvo que el crecimiento acumulado del PBI sienta una base sólida para un buen inicio de 2026, con perspectivas de continuidad en el crecimiento y consolidación económica.
El avance estuvo sustentado en el mayor dinamismo de la demanda interna, impulsada por el crecimiento de la inversión y el consumo privado. Este contexto se ve favorecido por la recuperación del empleo, una inflación dentro del rango meta y menores tasas de interés.
Los sectores productivos destacados
Según el INEI, la expansión de los sectores primarios fue un factor clave, creciendo 7.8 % y alcanzando su mayor tasa desde diciembre de 2024.
- Pesca y manufactura: El impulso de los primarios fue liderado por el avance de la pesca (25.7 %) y la manufactura primaria (26.1 %). La pesca se incrementó por la mayor captura de especies de origen marítimo (37.28 %) para el consumo humano directo. La evolución positiva del subsector fabril primario respondió a la mayor actividad en la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (369.3 %).
- Minería e hidrocarburos: Este sector creció 6.81 %, gracias al resultado positivo del subsector minero metálico (7.18 %). La mayor extracción de zinc (30.9 %), cobre (4.5 %), molibdeno (16.3 %), y hierro (5.4 %) impulsaron el crecimiento, a pesar de la disminución en la producción de oro (-7 %). Asimismo, el subsector hidrocarburos creció 4.21 % por el mayor volumen de explotación de petróleo crudo (14 %) y de líquidos de gas natural (3.2 %).
- Sectores no primarios: Los sectores no primarios también mostraron un desempeño positivo, con un crecimiento de 2.5 % en octubre de 2025.
- Construcción: Se expandió 4.39 %, impulsado por una mayor ejecución de proyectos del sector privado y un desempeño positivo en el consumo interno de cemento (9.05 %).
- Comercio: Se incrementó 4.1 % o 4.09 %, impulsado por el fortalecimiento de la demanda interna. Este crecimiento se debió a la venta al por mayor (3.68 %) y al por menor (3.46 %). El comercio automotriz subió 9.75 %.
- Servicios: Crecieron 2.8 %, impulsados por el gasto privado y la mejora de los ingresos de los hogares. Otros servicios mostraron expansiones notables, incluyendo Servicios Prestados a Empresas (3.76 %) y Servicios de Gobierno (4.45 %).