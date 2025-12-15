Economía peruana crece 3.6 % en octubre: pesca, minería y construcción como los sectores destacados

La economía peruana registró un crecimiento de 3.6 % en octubre; con ello, el país alcanzó 22 meses de expansión continua. Con este resultado, el Producto Bruto Interno (PBI) acumuló un incremento de 3.4 % entre enero y octubre de 2025.

El resultado de octubre, que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) fue de 3.62 % respecto al mismo mes de 2024, estuvo sustentado en la evolución positiva de la mayoría de los sectores, destacando Minería e Hidrocarburos, Comercio, y Construcción, los cuales explicaron el 70 % del resultado global. En los últimos doce meses (noviembre 2024–octubre 2025), la expansión acumulada fue de 3.66 %.

La Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sostuvo que el crecimiento acumulado del PBI sienta una base sólida para un buen inicio de 2026, con perspectivas de continuidad en el crecimiento y consolidación económica.

El avance estuvo sustentado en el mayor dinamismo de la demanda interna, impulsada por el crecimiento de la inversión y el consumo privado. Este contexto se ve favorecido por la recuperación del empleo, una inflación dentro del rango meta y menores tasas de interés.

Los sectores productivos destacados

Según el INEI, la expansión de los sectores primarios fue un factor clave, creciendo 7.8 % y alcanzando su mayor tasa desde diciembre de 2024.