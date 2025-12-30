¿Cómo llega la economía peruana a las elecciones 2026? [INFORME]

El Perú se encamina a las elecciones generales del 2026 en un escenario económico que combina estabilidad en algunos frentes y desafíos importantes en otros. ¿Cómo llega la economía del país a este año electoral?

Tras un periodo de bajo crecimiento, la economía peruana mostró en el 2025 una recuperación moderada. El Banco Central de Reserva (BCR) estima que el año cerrará con un crecimiento de 3.3%. Para el 2026, la proyección es de 3.0 %, una cifra que, además, se espera mantener durante el 2027.

Este crecimiento se sostiene principalmente en sectores como la minería, la agroexportación, el agropecuario y servicios. Además, la inflación, un indicador clave de estabilidad, se mantiene bajo control desde abril del 2024. Los precios han vuelto al rango objetivo del BCR, lo que da cierto alivio a los hogares y permite una política monetaria más estable.

La inversión privada avanza con cautela, influida por la incertidumbre política y el clima preelectoral. Así lo señala Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía.

“En elecciones hay incertidumbre respecto al cual será el nuevo gobierno. Hay temor de algunos inversionistas y deciden posponer decisiones de inversión. Si ahora estamos creciendo este último trimestre 11%, esperamos que el próximo año la inversión privada todo el año crezca solo 1%”, expresó.

Aún en este escenario, el Perú se perfila como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina durante 2025 y 2026, superando el promedio regional y a países como Chile, Brasil y México, según el BCR.

Mientras tanto, el Estado enfrenta el reto de reducir el déficit fiscal, que ocurre cuando el gasto del gobierno supera a sus ingresos. Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, indicó que la meta es alcanzar un déficit del 2.2%, después de dos años consecutivos en los que no se cumplió la regla fiscal.

“El cumplimiento en la meta este año va a depender de cuánto de este gasto puedan contener en este último mes del año. Tiene que tener cuidado el gobierno de irse al otro lado de cortar gastos importantes. Una parte evidentemente la van a tirar al siguiente año con lo cual transfieres el problema al siguiente año. Hay que hacer esa evaluación. Pero sí, el gobierno ha entrado con la intención aparentemente de que quieren cumplir las reglas y quieren que el Perú nuevamente entre en una senda de responsabilidad fiscal”, manifestó.

Reducir la pobreza en el país sigue siendo una prioridad. En 2024, casi 28 de cada 100 peruanos, más de 9 millones de personas, no tenían suficiente dinero para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, que cuesta 454 soles por persona al mes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INEI).

Y el mercado laboral es otro punto débil. De los 18 millones de peruanos que trabajan, más de 13 millones lo hacen en la informalidad: sin contratos, sin beneficios y sin acceso al seguro social. Esta situación golpea directamente la economía de las familias, advierte Jorge Carrillo, experto en finanzas de Pacífico Business School.

“Eso es lo que preocupa. Eso te da una inestabilidad laboral bastante grande y genera que sea muy fácil perder el empleo, perder tu capacidad de generar ingresos y si no tienes ahorros, no vas a poder cubrir tu canasta básica y vas a terminar endeudado o lo que es peor, sobreendeudado. Entonces termina siendo un círculo vicioso”, explicó.

El Perú cierra el 2025 y llega a las elecciones con precios estables y una economía en crecimiento, pero con desafíos pendientes. El reto sigue siendo generar más empleo, reducir la informalidad, atraer inversión y recuperar la confianza para que la mejora llegue al día a día de las personas.