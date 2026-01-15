Últimas Noticias
Economía peruana creció 1.53 % en noviembre, pero pesca, minería y agro marcaron en rojo: ¿Por qué?

Construcción y comercio impulsan crecimiento de la producción en noviembre
Fiorella Hokama

En noviembre de 2025, la producción nacional creció 1.53 %, acumulando un avance de 3.39 % en el año. Construcción y comercio lideraron el impulso por mayor inversión pública y consumo, aunque pesca, minería y agro mostraron retrocesos.

Durante el mes de noviembre de 2025, la producción nacional de Perú registró un incremento del 1.53 %. Este resultado marca una tendencia de crecimiento constante, sumando un avance del 3.39 % en lo que va del año (enero-noviembre) y un 3.55 % si se consideran los últimos doce meses.

Los sectores que "empujaron" el crecimiento

El motor principal de este mes fue el sector Construcción, que dio un salto notable de 9.83 %. Esto se explica porque el consumo de cemento ha crecido por diez meses consecutivos y hubo una mayor inversión en obras públicas por parte de los gobiernos locales y regionales.

El Comercio también tuvo un buen desempeño con un aumento del 4.17 %. Las ventas se vieron favorecidas por el inicio de la campaña navideña y eventos de descuentos como el "Black Friday" y el "Cyber Wow", que motivaron la compra de electrodomésticos, ropa y productos en supermercados.

Otros sectores con resultados positivos fueron:

  • Alojamiento y restaurantes: Creció 4.38 %, impulsado por las pollerías, chifas y negocios de comida rápida, además de una mayor afluencia de turistas en bares y discotecas.
  • Transporte y almacenamiento: Subió 3.25 %, gracias a que más personas viajaron por carretera y avión, motivadas en parte por eventos y conciertos de artistas internacionales.
  • Servicios prestados a empresas: Avanzó 4.14 % debido a nuevos contratos en publicidad, seguridad y agencias de viaje.

Los sectores con cifras en rojo

A pesar del crecimiento general, algunas actividades importantes no tuvieron un buen mes:

  • Pesca: Fue el sector que más cayó, con un descenso de 17.85 %. La razón principal fue la menor captura de anchoveta para la fabricación de harina y aceite de pescado.
  • Minería e Hidrocarburos: Se contrajo un 6.47 %. Esto se debió a que las plantas concentradoras procesaron menos cobre y hubo una caída en la extracción de petróleo y gas natural.
  • Agropecuario: Bajó ligeramente un 0.96 %. El clima desfavorable y las lluvias afectaron cultivos como el mango, la páprika y el maíz choclo, aunque productos como la uva (+15.19 %) y el arroz cáscara (+10.42 %) sí lograron crecer.
  • Manufactura: Disminuyó un 2.12 %, afectada por la menor refinación de metales y la caída en la industria de confección de prendas de vestir.

Balance del año

A pesar de las caídas en minería y pesca durante noviembre, el balance general de la economía sigue siendo favorable gracias al dinamismo del consumo interno y la reactivación de las obras de infraestructura. Las exportaciones de productos no tradicionales (como textiles y químicos) también ayudaron al subir un 1.60 % en este periodo.

