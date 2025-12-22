Antes del 15 de enero, el MEF definirá qué leyes demandará ante el TC por afectar las finanzas públicas

En el marco del "Acuerdo fiscal por el crecimiento sostenible", la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y anunció que el Gobierno está trabajando en una estrategia legal para impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) diversas normas aprobadas por el Congreso que carecen de respaldo presupuestario y ponen en riesgo la caja fiscal del país.

La titular del MEF explicó que tras la pandemia el país no ha logrado recuperar las líneas de comportamiento mínimo para mantener la sostenibilidad fiscal. En ese sentido, criticó la aprobación de leyes que incrementan el gasto corriente sin considerar la realidad de los recursos estatales.

Al respecto, la ministra Miralles fue tajante sobre la postura del Ejecutivo: "Un principio básico es garantizar que podamos gastar lo que tenemos. No podemos prometer cosas que no tenemos, recursos que no tenemos y tampoco podemos aprobar leyes que no tengan un respaldo financiero".

Estrategia y plazos: Enero como fecha clave

La estrategia para declarar la inconstitucionalidad de estas normas no es un esfuerzo aislado del MEF, sino un trabajo coordinado entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Justicia. Aunque el Consejo Fiscal advirtió previamente sobre un paquete de aproximadamente 200 leyes que impactan negativamente en la caja fiscal, el Gobierno dará a conocer los detalles específicos de su demanda en las próximas semanas.

"Antes del 15 de enero, vamos a dar ya alguna pauta más detallada de cómo se está manejando esta estrategia, pero desde el primer momento lo hemos dicho: vamos a observar lo que tengamos que observar", precisó la ministra.

El rol del Tribunal Constitucional

La ministra también mencionó que un anuncio reciente de la actual presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, ha sido importante para aclarar el panorama legal y facilitar este camino jurídico.

Según Miralles, las precisiones de la magistrada han abierto una ruta clara para que el Ejecutivo pueda defender la responsabilidad fiscal frente a medidas que calificó de inviables técnicamente.

El objetivo final de esta ofensiva legal es dejar una "casa ordenada" y con reglas claras para la siguiente gestión, evitando que el déficit fiscal —cuya meta para este año se sitúa en 2.2 %— se desborde por compromisos financieros no planificados.