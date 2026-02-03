El dólar rompe su tendencia a la baja en Perú e inicia febrero en S/ 3,37: ¿Qué hay detrás de este repunte?

Luego de mantener una trayectoria descendente desde quincena de diciembre de 2025, el mercado cambiario peruano experimentó una sacudida inesperada.

Entre el 29 y el 30 de un solo mes, el precio del dólar dio un salto de S/ 3.34 a S/ 3.37, rompiendo la tendencia a la baja que venía registrando el país.

El "Efecto Warsh": ¿Por qué subió el dólar de pronto?

Según el exministro de Economía, David Tuesta, este incremento responde a un factor de cortísimo plazo basado en las expectativas de los grandes inversionistas. El detonante ha sido el anuncio —aún no oficial— de Kevin Warsh como posible nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) a partir de mayo.

La figura de Warsh es clave porque el mercado interpreta que, bajo su mando, podría cambiar la tendencia de las tasas de interés en EE. UU. e impulsarlas al alza. Esto genera que los capitales prefieran mudarse a territorio estadounidense, donde obtendrían una mayor rentabilidad en comparación con mercados emergentes como el peruano.

Fuente: BCR | Composición: RPP

Los metales: el escudo que protege al sol peruano

A pesar de este hipo en el precio del dólar, Tuesta señala que el sol peruano tiene soportes estructurales fuertes, principalmente gracias a los precios de los minerales, que mantienen una tendencia alcista a nivel global.

Por ejemplo, el cobre y su demanda en tecnología, como los chips y baterías para energía verde, mantiene el precio del cobre al alza, lo que genera un importante ingreso de divisas y reservas internacionales para el Perú.

Por otro lado, el oro, aunque presenta volatilidad (cayó hasta un 6.3 % a inicios del mes), ha mostrado recuperación, situándose nuevamente cerca de los 5,000 dólares la onza.

Sin embargo, el exministro lanza una advertencia: actualmente, nuestra estabilidad fiscal depende enormemente de estos precios altos. Si el cobre o el oro bajaran de manera continua y estructural, la economía peruana podría enfrentar un shock importante, ajustes fiscales e incluso una situación de recesión, especialmente ante un Congreso que ha estado gastando los recursos públicos.

Panorama internacional: EE. UU. entre el crecimiento y la incertidumbre

En cuanto al panorama global, la economía estadounidense muestra hoy dos caras. Por un lado, Tuesta menciona que presenta señales de fortaleza con una tasa de desempleo baja y una proyección de crecimiento de entre 2.5 % y 3 %, cifras muy positivas para un país desarrollado.

Por otro lado, existen aún retos en el horizonte para los próximos dos años debido a las políticas del presidente Donald Trump:

Incertidumbre arancelaria: Los nuevos aranceles podrían generar costos mayores dentro de la economía norteamericana que aún no son plenamente visibles.

Los nuevos aranceles podrían generar costos mayores dentro de la economía norteamericana que aún no son plenamente visibles. Conflictos geopolíticos: Una mayor intervención en países petroleros como Irán podría disparar el precio del petróleo, cambiando el escenario de crecimiento actual por uno de debilidad económica.

En conclusión, aunque el salto del dólar a S/ 3.37 parece ser una reacción de corto plazo por las noticias de la Fed, la salud de nuestra economía seguirá atada a lo que ocurra con el precio de los metales y a la capacidad del Perú para resistir un eventual cambio en el ciclo de las materias primas.