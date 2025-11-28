El Ejecutivo observará dictamen del Reinfo si el Congreso reincorpora a mineros ilegales rechazados, advierte premier Álvarez

El primer ministro, Ernesto Álvarez, ha delineado la postura firme del Ejecutivo respecto al debate en el Congreso sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), advirtiendo que la norma será observada si no incluye las modificaciones necesarias.

En entrevista con TV Perú, el Premier Álvarez abordó la complejidad de la situación, señalando que los grandes problemas sociales, como el Reinfo, "no son blanco y negro" y que la discusión se ha "polarizado". El Premier explicó que el problema actual requiere distinguir entre dos grupos fundamentales:

Un "grupo grande, numeroso de mineros ilegales que no están dispuestos a reincorporarse" y que ejercen "presión política a sus representantes". Los "mineros artesanales y pequeña minería que se ve posibilitada de cumplir la termitología", pero que no tienen las ventajas económicas ni jurídicas para superar los requisitos que, en realidad, "están diseñados en realidad para la gran minería". Álvarez criticó que muchos de estos requisitos "no son lógicos y no tienen mayor sentido común" para los pequeños productores.

Ultimátum al Congreso y una posible observación

Álvarez se refirió al dictamen que se debatirá en el Pleno del Congreso, indicando que el Ejecutivo entiende que debe ser "modificado y adaptado a la realidad".

La posición del Ejecutivo es taxativa respecto a aquellos que han demostrado falta de voluntad para formalizarse: "Concretamente, no pueden regresar al Reinfo aquellos mineros ilegales que han sido ya rechazados porque incumplen los requisitos establecidos porque han manifestado notoriamente su poca voluntad de formalizarse y en realidad están usando el Reinfo solamente como una plataforma para mantener su actividad ilegal".

El Premier subrayó que el Ejecutivo está esperando que se realicen las correcciones pertinentes: "estamos esperando justamente las modificaciones necesarias porque de lo contrario vamos a tener que observar la norma que apruebe el pleno".

Álvarez también mencionó el caso de aquellos mineros que fueron excluidos y han solicitado una revisión de su situación. Cerca de 2,000 mineros han apelado su eliminación del Reinfo por diferentes factores.

"Nosotros creemos que es un derecho de todo ciudadano poder pedir una reconsideración", sostuvo.

Calificó de "positivo" que se reevalúe este grupo "no muy numeroso". Sin embargo, enfatizó que esta apertura debe ser aplicada "sin entrar a una reincorporación o a una ampliación irracional de aquellos mineros ilegales que en el fondo no tienen ninguna importancia a la formalización" que requiere la actividad económica dentro de un Estado de derecho.

El tema de estos 2,000 apelantes aún se tiene que "ver" para determinar si ingresan o terminan siendo excluidos.