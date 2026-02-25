Ante la probabilidad de un fenómeno de El Niño Costero de intensidad débil a moderada, la economía peruana enfrenta un escenario crítico. Según estimaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las pérdidas económicas potenciales podrían superar los S/ 291 millones diarios en siete regiones del país.

Impacto en el empleo y la producción nacional

Las regiones bajo mayor riesgo son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua, zonas que en conjunto aportan el 23.3 % del PBI nacional. La relevancia de estas jurisdicciones es vital para el mercado laboral, ya que concentran el 27.5 % del empleo formal privado a nivel nacional; cifra que, al excluir a Lima Metropolitana, se eleva significativamente al 60.5 %.

Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL, destacó la importancia estratégica de estas zonas: “Las regiones identificadas representan el 23.3 % del PBI nacional y el 27.5 % del empleo formal privado. Sin embargo, si se excluye Lima Metropolitana, su participación en el empleo formal se eleva a 60.5 %, lo que refleja su peso estratégico en la economía peruana”.

Sectores más vulnerables

El análisis detalla que el impacto se concentraría en cuatro sectores clave:

Manufactura: Lideraría las pérdidas con un estimado de S/ 111,8 millones por día, afectando principalmente a Piura e Ica.

Lideraría las pérdidas con un estimado de S/ 111,8 millones por día, afectando principalmente a Piura e Ica. Comercio: Registraría mermas de hasta S/ 74,9 millones diarios, con mayor presión en Arequipa y Piura.

Registraría mermas de hasta S/ 74,9 millones diarios, con mayor presión en Arequipa y Piura. Agropecuario: Las pérdidas diarias alcanzarían los S/ 64,2 millones, impactando la continuidad productiva en La Libertad e Ica.

Las pérdidas diarias alcanzarían los S/ 64,2 millones, impactando la continuidad productiva en La Libertad e Ica. Transporte: Los daños en infraestructura vial generarían pérdidas de S/ 40,4 millones diarios debido al cierre de carreteras.

Chávez advirtió que la falta de una respuesta oportuna del Gobierno para rehabilitar puentes y sistemas de riego podría "prolongar la paralización de actividades económicas" y afectar la recaudación fiscal.

Riesgos en el comercio exterior

Por su parte, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL alertó sobre los peligros para las exportaciones entre marzo y noviembre. El sector más expuesto es la pesca tradicional, debido al calentamiento del mar que afecta a la anchoveta.

Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam, señaló: “Ante un Niño Costero, el calentamiento del mar podría reducir capturas, elevar costos operativos y generar restricciones o vedas, afectando principalmente los volúmenes exportados”.

En cuanto a la agroexportación, aunque el riesgo productivo se considera medio, productos líderes como arándanos, uvas, paltas y mangos podrían sufrir problemas de calidad y logística debido a las fuertes lluvias en la costa norte. En 2025, solo los envíos de frutas superaron los $ 7,560 millones, lo que subraya la alta sensibilidad del comercio exterior frente a estos eventos climáticos.