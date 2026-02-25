Ante la probabilidad de un fen\u00f3meno de El Ni\u00f1o Costero de intensidad d\u00e9bil a moderada, la econom\u00eda peruana enfrenta un escenario cr\u00edtico. Seg\u00fan estimaciones del Instituto de Econom\u00eda y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la C\u00e1mara de Comercio de Lima (CCL), las p\u00e9rdidas econ\u00f3micas potenciales podr\u00edan superar los S\/ 291 millones diarios en siete regiones del pa\u00eds.Impacto en el empleo y la producci\u00f3n nacionalLas regiones bajo mayor riesgo son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua, zonas que en conjunto aportan el 23.3 % del PBI nacional. La relevancia de estas jurisdicciones es vital para el mercado laboral, ya que concentran el 27.5 % del empleo formal privado a nivel nacional; cifra que, al excluir a Lima Metropolitana, se eleva significativamente al 60.5 %.\u00d3scar Ch\u00e1vez, jefe del IEDEP de la CCL, destac\u00f3 la importancia estrat\u00e9gica de estas zonas: \u201cLas regiones identificadas representan el 23.3 % del PBI nacional y el 27.5 % del empleo formal privado. Sin embargo, si se excluye Lima Metropolitana, su participaci\u00f3n en el empleo formal se eleva a 60.5 %, lo que refleja su peso estrat\u00e9gico en la econom\u00eda peruana\u201d.Sectores m\u00e1s vulnerablesEl an\u00e1lisis detalla que el impacto se concentrar\u00eda en cuatro sectores clave:Manufactura: Liderar\u00eda las p\u00e9rdidas con un estimado de S\/ 111,8 millones por d\u00eda, afectando principalmente a Piura e Ica.Comercio: Registrar\u00eda mermas de hasta S\/ 74,9 millones diarios, con mayor presi\u00f3n en Arequipa y Piura.Agropecuario: Las p\u00e9rdidas diarias alcanzar\u00edan los S\/ 64,2 millones, impactando la continuidad productiva en La Libertad e Ica.Transporte: Los da\u00f1os en infraestructura vial generar\u00edan p\u00e9rdidas de S\/ 40,4 millones diarios debido al cierre de carreteras.Ch\u00e1vez advirti\u00f3 que la falta de una respuesta oportuna del Gobierno para rehabilitar puentes y sistemas de riego podr\u00eda "prolongar la paralizaci\u00f3n de actividades econ\u00f3micas" y afectar la recaudaci\u00f3n fiscal.Riesgos en el comercio exteriorPor su parte, el Instituto de Investigaci\u00f3n y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL alert\u00f3 sobre los peligros para las exportaciones entre marzo y noviembre. El sector m\u00e1s expuesto es la pesca tradicional, debido al calentamiento del mar que afecta a la anchoveta.Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam, se\u00f1al\u00f3: \u201cAnte un Ni\u00f1o Costero, el calentamiento del mar podr\u00eda reducir capturas, elevar costos operativos y generar restricciones o vedas, afectando principalmente los vol\u00famenes exportados\u201d.En cuanto a la agroexportaci\u00f3n, aunque el riesgo productivo se considera medio, productos l\u00edderes como ar\u00e1ndanos, uvas, paltas y mangos podr\u00edan sufrir problemas de calidad y log\u00edstica debido a las fuertes lluvias en la costa norte. En 2025, solo los env\u00edos de frutas superaron los $ 7,560 millones, lo que subraya la alta sensibilidad del comercio exterior frente a estos eventos clim\u00e1ticos.