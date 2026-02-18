El Niño Costero en alerta: 1.3 millones de personas en riesgo y sectores como el agro y la pesca bajo amenaza [INFORME]

Se activó el estado de alerta de El Niño Costero, un fenómeno de calentamiento marítimo y climático en el litoral peruano que empezaría en marzo y persistiría hasta noviembre del presente año, según informó la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

El Niño Costero afecta, principalmente, la costa norte de Perú y se caracteriza por lluvias e inundaciones en esta región. También aumenta los caudales de los ríos y activa quebradas.

Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), actualmente 1.3 millones de personas en todo el Perú se encuentran en riesgo muy alto de inundaciones por desborde de ríos, así como 515,000 hectáreas agrícolas en riesgo muy alto de afectación, de las cuales 117,000 se encuentran en Piura.

Precisamente, en el sector agrario, la preocupación está creciendo. Gabriel Amaro, presidente de Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), advierte que la pequeña agricultura sería la más golpeada ante lluvias intensas o desbordes, especialmente en un contexto de limitada capacidad de prevención:

"Estamos frente a un proceso electoral y las autoridades están ocupadas en otro tema, no necesariamente en las defensas para protegernos de un Niño Costero. La mayoría de afectación se va a la pequeña agricultura que está en zonas no cuidadas, que no tienen las defensas adecuadas. Estas miles de parcelas y pequeños agricultores van a perder su capacidad de pago y va a tener que buscarse mecanismos para ayudarlos a mantenerse en la actividad", indicó.

Las parcelas más expuestas al Niño Costero se ubican en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, afectando cultivos como mango, palta, arándanos, espárragos y uvas, productos estrella en la canasta exportadora peruana.

La pesca es otro de los sectores más impactados por el Niño Costero. Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), advierte que el calentamiento del mar puede profundizar la anchoveta y dificultar su captura, como ocurrió en 2023, cuando no se abrió la primera temporada de pesca:

"Se puede repetir un 2023. Eso es lo que tenemos que evitar, que fue absolutamente desastroso. Se perdieron 1,400 millones de dólares en divisas porque no se exportó ni harina ni aceite de pescado. Son 250,000 puestos de trabajo que se ponen en riesgo, es toda la cadena. Fueron 9 meses donde 18,000 tripulantes no tuvieron ingreso. O sea, eso es durísimo, digamos, para la economía familiar de nuestros puertos pesqueros".

Los puertos de Chimbote y Chicama figuran entre los más vulnerables, aunque el impacto alcanzaría a toda la costa norte. Se estima que entre nueve y diez puertos importantes podrían verse afectados si no se dan las condiciones para iniciar la temporada; por lo que incluso la manufactura no primaria vinculada al sector pesquero se verá perjudicada.

Sin embargo, William Alva, presidente de la Sociedad Peruana de Meteorólogos mantiene una posición cautelosa. Señala que, por ahora, se trata de un verano dentro de parámetros normales, aunque recomienda vigilancia permanente de los caudales ante posibles lluvias intensas en febrero y marzo:

"En el caso de costa habría que tomar algunas precauciones en el Río Ica, en el río Rímac en Lima, el Río Chillón también. En la zona norte del país también hay estas situaciones que siempre se presentan en el Río Huaral, en el Río Chicama en La Libertad. Y por supuesto también en cierta parte del Río Piura, obviamente el Río Tumbes porque está más cerca del ecuador y se complementa en esta época del año con un poco más de intensidad las lluvias. En el caso de Lima, Santa Eulalia, Chosica, San Juan de Lurigancho, zonas del norte como Carabayllo, donde se encuentra el Río Chillón y en algunas zonas hacia el sur de Lima, Cañete, Mala, porque viene desde Yauyos, en las zonas altas de la Cordillera Occidental de los Andes.

El especialista advierte que el mayor riesgo no proviene solo de lluvias extraordinarias, sino de la ocupación de cauces y quebradas, por lo que insta a reforzar la vigilancia hidrológica y evitar asentamientos en zonas vulnerables.

Por otro lado, CENEPRED estima que 1.6 millones de personas y 791,000 viviendas se encuentran en riesgo muy alto de huaicos y deslizamientos, desastres que afectarían a otros sectores, como minería, construcción, transporte y comercio; según el Banco Central de Reserva del Perú.

Así, la eventual presencia de un Niño Costero representa un desafío climático, pero también un riesgo económico para sectores estratégicos, el empleo y las exportaciones. El reto del gobierno estará en anticipar medidas de prevención y reducir el impacto antes de que las alertas se conviertan en pérdidas millonarias.