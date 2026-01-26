El oro supera los 5.100 dólares y el precio de la onza duplica su valor en año y medio

El oro marcó un nuevo récord histórico al superar los $ 5.100 la onza, impulsado por la debilidad del dólar, las tensiones geopolíticas y un entorno global más incierto. En lo que va del año sube casi 20 %, mientras la plata también alcanzó máximos.

El precio del oro, aupado por un orden mundial menos estable y la depreciación del dólar, ha alcanzado este lunes antes de la apertura del mercado un nuevo máximo histórico al superar los 5.100 dólares, duplicando de este modo su valor en tan sólo un año y medio.

Tras superar por primera vez en su historia el precio de la onza los 5.000 dólares durante la pasada madrugada, a las 08:00 horas, antes de la apertura de los mercados, el metal dorado lograba un nuevo récord y se situaba en 5.109,73 dólares.

Tras superar el precio de la onza los 5.100 dólares, el oro, considerado activo refugio sube un 1,96 % y se encuentra en 5.080,46 dólares, después de que el pasado viernes se quedara a las puertas de los 5.000 dólares.

Por su parte, el precio de la plata ha vuelto a revalidar también sus máximos históricos de madrugada, y a las 10:32 horas ha superado los 110 dólares la onza (110,12).

El oro sube en el primer mes del año cerca del 20 %

En lo que va de año, el oro registra ya una subida próxima al 20 %, en concreto del 17,81 %, mientras que la plata sube un 53,88 %.

De este modo en cerca de año y medio el precio del oro ha duplicado su valor, al pasar de 2.508,1 dólares el 16 de agosto de 2024 a los aproximadamente 5.100 actuales.

Los metales preciosos han visto intensificados sus repuntes después de que la semana pasada el mensaje del Foro Económico Mundial de Davos se centrara en la necesidad de prepararse para un orden mundial menos estable.

A ello se suman las persistentes tensiones geopolíticas, con la última amenaza del presidente de EE. UU., Donald Trump, a Canadá, a la que impondrá aranceles del 100 % en caso de que llegue a un acuerdo comercial con China.

Entre el ruido geopolítico, los mensajes sobre un posible anuncio de un nuevo presidente de la Reserva Federal esta semana y las proyecciones de la Casa Blanca, que sitúan el crecimiento de la economía estadounidense entre el 4 y el 5 % en términos reales —el doble de las previsiones de consenso—, aumenta la presión política para impulsar la economía mediante una bajada de tipos.

Las compras de los bancos centrales y la debilidad del dólar

Mientras la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal genera dudas, no ocurre lo mismo con la actuación de otros bancos centrales, que continúan incrementando sus compras de oro a un ritmo acelerado, según ha señalado el analista de XTB Manuel Pinto.

El crecimiento de la deuda, las compras de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar con el euro apreciándose cerca del 1 % y cambiándose a 1,185 unidades, se consolidan así como algunos de los principales catalizadores de los máximos históricos del metal, según consideran los analistas.

En este sentido, el analista de Merados de eToro, Javier Molina, ha considerado que con esta subida el oro está enviando una señal «no de pánico, sino de cobertura», y ha explicado que algunas carteras están ajustando protección ante un entorno institucional más incierto.

En su opinión, el hecho de que las bolsas no hayan corregido con fuerza indica que no estamos ante un impacto económico, sino ante una fase de reajuste de percepciones.

Por su parte, el director de Inversiones en UBS Global Wealth Management, ha afirmado que los argumentos a favor del oro siguen siendo sólidos, por lo que apuesta por el mantenimiento del activo en las carteras, y sitúa el precio objetivo del metal dorado en 5.400 dólares la onza.