El PBI creció 3,94 % en septiembre impulsado por la construcción, el sector minero y el agropecuario

El INEI indicó que la actividad productiva peruana acumulada en el año, de enero a septiembre, aumentó 3,33 %.

La producción mensual de septiembre registró un crecimiento de 3,94 % por la expansión de la mayoría de los sectores económicos, con excepción de Telecomunicaciones, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).



El organismo público señaló que la producción nacional en los últimos 12 meses, de octubre de 2024 a septiembre de 2025, subió el 3,70 % y que, en el periodo enero-septiembre, la actividad productiva aumentó 3,33 %.



El dinamismo mostrado en septiembre responde a la actividad positiva de los sectores Construcción; Otros Servicios; Agropecuario; Comercio; Minería e Hidrocarburos y Servicios de Gobierno.



Actividades económicas que se expandieron

El sector Agropecuario tuvo un aumento del 12,10 %, respecto al mismo mes de 2024, por el comportamiento del subsector agrícola (18,44 %) y debido a los mayores volúmenes de producción de aceituna, palta o aguacate, trigo, frijol grano seco, cebolla, café y caña de azúcar.



En paralelo, el subsector pecuario presentó un alza del 3,45 %, como resultado de los mayores volúmenes de producción de ave (4,9 %), porcino (3,6 %), leche fresca (3,6 %) y huevos (1,0 %).



Por su parte, el sector Pesca creció el 6,37 %, explicado por el aumento de la captura de especies de origen marítimo (14,11 %), principalmente de recursos para el consumo humano directo (14,33 %), reflejado en los embarques de especies destinadas a la elaboración de enlatado (91,3 %), consumo en estado fresco (18,5 %) y para congelación (9,1 %), pero disminuyó el desembarque para la preparación de curado (-58,1 %).



El INEI detalló que otro sector importante en la economía fue la Minería e Hidrocarburos, que creció el 2,09 % en septiembre último, por el desempeño positivo del subsector minero metálico que creció el 2,28 %, debido al incremento de la producción de zinc (25,5 %), cobre (3,2 %), plata (11,3 %), plomo (18,7 %), oro (1,6 %) y estaño (13,4 %); a diferencia del comportamiento desfavorable de la producción de molibdeno (-27,3 %) y de hierro (-0,3 %).



El subsector hidrocarburos registró una variación positiva de 0,78 %, que obedeció al mayor volumen de petróleo crudo (21,8 %); mientras que hubo retrocesos en la producción de gas natural (-6,7%) y de líquidos de gas natural (-3,8%).



A su vez, el sector Construcción creció el 10,24 %, en relación con setiembre de 2024, por el incremento del consumo interno de cemento (11,15 %) y del avance físico de obras públicas (8,55 %).



Asimismo, de acuerdo con el INEI, el sector Manufactura creció el 1,73 %, respecto a septiembre de 2024, por el desempeño positivo del subsector fabril primario (6,70 %) y fabril no primario (0,36 %).



¿Qué sector registró un esempeño desfavorable?

En tanto, el sector Comercio se incrementó el 3,95 %, impulsado por la venta al por mayor (3,55 %) debido al dinamismo observado en el rubro de combustibles (gasohol, diésel, gasolina) y lubricantes.



De igual forma, el sector Alojamiento y Restaurantes se expandió en un 2,22% por el crecimiento de los subsectores restaurantes (2,24%) y alojamiento (1,94%).



Por otro lado, el sector Financiero y Seguros creció solo el 0,06 %, a raíz de los mayores créditos (2,64 %) otorgados por el sistema financiero, pero con una contracción de los depósitos (-0,05%).



Igualmente, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información se redujo en -0,12 % por el resultado del subsector Telecomunicaciones (-0,88 %); mientras que aumentó el subsector Otros Servicios de Información (4,68 %).