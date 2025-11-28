El Perú perfila su nuevo hub industrial: presentan hoja de ruta del eje Chancay–Callao

La hoja de ruta detalla cómo impulsar el eje Chancay–Callao como hub industrial, pero advierte que aún persisten brechas de conectividad y riesgos por la expansión urbana desordenada.

Convertir el eje Chancay–Callao en el principal centro industrial de la región ya tiene una hoja de ruta. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y CAF (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) presentaron este plan durante el Foro de Zonas Económicas Especiales y Privadas (ZEEP).

Durante la ceremonia se presentó la Hoja de Ruta del Ámbito de Desarrollo Integral (ADI) de Chancay, un estudio elaborado por CAF a pedido de la Autoridad Autónoma del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMCH).

Este documento constituye el primer diagnóstico completo sobre el corredor Chancay–Callao y describe los pasos necesarios para impulsar un ecosistema industrial moderno y competitivo.

La hoja de ruta identifica 27 segmentos productivos con alto potencial, entre ellos agroindustria (uva, palta, arándanos), pesca y transformación, industria naval, automotriz, farmacéutica y metalmecánica asociada a la minería. El objetivo es claro: avanzar desde la exportación de materias primas hacia una red de manufactura avanzada y servicios especializados.

El estudio también plantea 51 Programas Prioritarios de Desarrollo (PPDs) para la maduración del hub, con una inversión estimada superior a S/ 180 mil millones entre fondos públicos y privados. De ese total, el 2 8% ya cuenta con financiamiento comprometido.

Los cinco ejes de acción

La propuesta se organiza en cinco líneas estratégicas:

Infraestructuras Operativas: Mejoras viales en la Panamericana Norte, vías de evitamiento, impulso al cabotaje y desarrollo de proyectos ferroviarios como Lima–Barranca y Chancay–Pucallpa. También considera la modernización de astilleros. Áreas de Actividad Económica: Implementación de parques industriales y logísticos como Chancay Park, la Zona Franca de Gambetta y la Ciudad Bicentenario de Ancón, además de nodos logísticos a nivel nacional. Desarrollo Territorial y Social: Ordenamiento del Norte Chico, prevención de la especulación del suelo y programas sociales relacionados con capacitación laboral y seguridad ciudadana. Clima de Negocios: Puesta en marcha de la Ley de Zonas Económicas Especiales, simplificación de trámites, digitalización y promoción internacional del hub. Sistema de Gobernanza: Un modelo de coordinación entre Estado, sector privado y sociedad civil que permita ejecutar el proyecto con continuidad en el tiempo.

Un proyecto con desafíos urgentes: la conectividad

El diagnóstico advierte que el eje Chancay–Callao atraviesa un momento clave. Aún existen brechas de conectividad que deben ser atendidas con rapidez, y la expansión urbana sin control —en especial por la especulación del suelo— representa una amenaza real para el desarrollo ordenado del territorio.

CAF y la PCM subrayan que el éxito del hub dependerá de una gobernanza sólida y de una articulación efectiva entre actores públicos, privados y la academia, de modo que el proyecto avance con consistencia y dentro de los plazos previstos.

El foro contó con la participación de los ministros de Economía, Comercio Exterior y Transportes. También estuvieron presentes representantes del Congreso, autoridades regionales y ejecutivos de APM Terminals, Lima Airport Partners, COSCO Shipping, Caja Huancayo y CONUDFI.