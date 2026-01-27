¡Crece más de 80 %! Robo de celulares y vaciado de cuentas afectó a 5.4 millones de peruanos: zonas con mayor incidencia

La modalidad de robo de celulares seguida del acceso a cuentas bancarias presenta una escalada sin precedentes; según los datos presentados por el Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y CHS Alternativo.

De acuerdo con el reporte, mientras que en diciembre de 2024 se estimaba que unas 2,970,000 personas habían sido víctimas (o conocían a alguien que lo fue) de esta modalidad, para diciembre de 2025 la cifra saltó a cerca de 5,450,000 personas. Este incremento representa un crecimiento de algo más del 80 % en la vulneración de información bancaria en apenas doce meses, lo que agrava el daño patrimonial de los ciudadanos.

El impacto de este delito no ha sido uniforme en todo el país, mostrando una mayor agresividad en zonas específicas:

En el centro del país: La afectación prácticamente se triplicó, pasando del 8 % en 2024 al 25 % en 2025.

En el norte: El impacto creció 2.5 veces, subiendo del 7 % al 18 %.

Lima e interior: La capital registró 13 puntos porcentuales adicionales de incidencia, mientras que el interior del país aumentó en 8 puntos, afectando principalmente a las áreas urbanas.

El nexo entre el crimen común y el organizado

Los expertos del Observatorio señalan que este fenómeno grafica la interacción entre la criminalidad común y la organizada. Ya no se trata solo de un robo de dispositivo; ahora, organizaciones criminales lucran sistemáticamente con la información extraída de los equipos robados para vaciar cuentas y realizar transferencias ilícitas.

El reporte destaca que todas las edades y ambos géneros han registrado una afectación estadísticamente significativa, lo que refuerza la urgencia de realizar campañas de concientización sobre la protección de datos almacenados en dispositivos móviles.

Otras modalidades de estafa digital

Además del robo físico, las estafas a través de medios digitales también muestran cifras críticas:

Más de 6.6 millones de personas reportaron ser víctimas de estafas por teléfono fijo, celular o internet en el último año.

La incidencia de suplantación de identidad para acceder a tarjetas o cuentas se mantuvo estable en un 11 %, afectando a más de 2.7 millones de personas al cierre de 2025.

Ante este panorama, el informe subraya la necesidad de que el Estado mejore su capacidad de respuesta, ya que actualmente existe una falla sistémica donde las denuncias no se traducen en sanciones efectivas ni en una reducción real de la impunidad.