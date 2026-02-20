Economía Economía El Tribunal Supremo de EE.UU. invalida los aranceles impuestos por Trump Las voces del disenso fueron las de los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores del Supremo. | Fuente: Efe por Redacción RPP 20 de Febrero del 2026 11:30 AM · Actualizado el 20 de Febrero del 2026 12:24 PM En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos. Video recomendado Tags aranceles Estados Unidos Donald Trump Tribunal Supremo Únete a nuestro canal en WhatsApp Siguenos en RPP TV En Vivo Más sobre Economía ¿Otro gasto para motociclistas? MTC evalúa retornar a la placa azul, pero AAP alerta sobrecostos y menor control vehicular Balcázar sobre la Nueva Carretera Central: "Si no hay plata veremos algún crédito internacional" Batalla por Megapuerto de Chancay: Ositrán apela fallo judicial y reafirma su rol regulador ¿Quién vigila a Chancay?: Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán advierten riesgos en la supervisión pública FONAFE destituye al presidente de Sedapal en plena crisis por "planillas doradas" y alza de tarifas de agua Lo más leído 1 Estados Unidos ¡En plena audiencia! Acusado atacó a jueza que le negó la libertad condicional [VIDEO] 2 La Libertad La Libertad reportó dos muertos por la COVID-19 y ya suman tres a nivel nacional en 2024 3 Actualidad ¡Atención! Actualmente hay 89 playas no saludables y solo 42 saludables en el Perú, según Digesa 4 Estados Unidos Reportan víctimas en tiroteo en una escuela secundaria de Iowa 5 Actualidad Verano 2024: conoce cuáles son las playas saludables para visitar, según Digesa Últimas noticias Economía ¿Otro gasto para motociclistas? MTC evalúa retornar a la placa azul, pero AAP alerta sobrecostos y menor control vehicular 12:20 hs Actualidad Senamhi alertó sobre fuertes lluvias en la costa: las regiones que se verán afectadas 12:15 hs Descentralizado Sporting Cristal vs. Universitario: partidazo en el Gallardo por el Torneo Apertura 2026 de Liga1 12:14 hs Arqueología La Libertad: descubren geoglifo y templo Chimú en el valle de Chicama [FOTOS] 12:12 hs