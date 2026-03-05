Minería ilegal: 24 de 36 partidos políticos de las elecciones 2026 no tienen propuestas claras para combatir esta problemática

Pese a que la minería ilegal es la principal actividad ilícita delictiva del país que moviliza millones de dólares al año, solo 12 planes de Gobierno abordan esta problemática de manera concreta aunque insuficiente.

A poco más de un mes del proceso electoral, los partidos políticos participantes no tienen medidas claras para resolver problemáticas como la minería ilegal, principal actividad ilícita delictiva del país que mueve cerca de US$ 12.000 millones al año.

Esto se evidencia en que 24 de los 36 planes de Gobierno candidatos a las elecciones 2026 no tienen propuestas concretas para combatir esta actividad, según reveló un informe elaborado por el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), en coordinación con el Colegio de Ingenieros del Perú

De este grupo, 13 partidos políticos abordan el tema, pero solo de manera declarativa, sin medidas reales y con propuestas complejas de realizar. Entre estos figuran Apra, Alianza para el Progreso, Cooperación Popular, Juntos por el Perú, Primero la Gente, Unidad Nacional, Venceremos, Partido Verde, Perú Moderno, Podemos, Patriótico del Perú, Prin y Somos Perú.

Mientras que 11 partidos ni siquiera consideran ni incluyen iniciativas. Estos son Fé en el Perú, Frente de la Esperanza, Perú Libre, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Un camino diferente, Renovación Popular, Obras, País para todos, Partido Perú Federal, Salvemos al Perú y Perú Unido.

El problema de la minería ilegal siendo una actividad delictiva altamente lucrativa, que moviliza mucho dinero, requiere un abordaje integral y una manifestación expresa de los candidatos al Gobierno de que van a estar en contra de esta actividad ilegal y no van a verse financiados o van a ser parte de esta”, enfatizó César Ipenza, miembro del Observatorio de Minería Ilegal y autor del informe.

A contraparte, solo 12 partidos políticos de los 36 inscritos desarrollan este problema con respuestas concretas, aunque la OMI señala que estas aún son insuficientes.

Magaly Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, enfatizó que la minería ilegal en Perú ha escalado tanto que dejó de ser una problemática solo ambiental para pasar a ser un problema socioeconómico y delictivo.

“Se tiene que dimensionar el impacto, esta actividad ilícita está presente en todas las regiones y no se sostiene solo de la ilegalidad sino también de la infraestructura formal, y además tiene presencia transnacional”, enfatizó la especialista.