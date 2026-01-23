Elecciones generales 2026: Alianza entre CONFIEP y Transparencia busca cerrar el paso al "dinero sucio" en las campañas

Como parte de este esfuerzo conjunto, se anunció que a partir de la segunda quincena de febrero estará disponible la plataforma "Revisa tu candidato", que permitirá a los peruanos acceder desde sus celulares a la trayectoria profesional, política y judicial de todos los candidatos.

En un escenario preelectoral decisivo para el futuro del país, la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Asociación Civil Transparencia han unido fuerzas para blindar las elecciones de 2026.

Esta alianza estratégica no solo busca promover un voto informado, sino que surge como una respuesta urgente ante la amenaza de que el "dinero negro", proveniente de actividades delictivas como la minería ilegal, logre infiltrarse en las organizaciones políticas,.

Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP, subrayó en Ampliación de Noticias de RPP la importancia de fortalecer la ciudadanía y garantizar que el financiamiento privado se realice bajo estándares éticos y legales estrictos. Zapata destacó que el objetivo es asegurar que quienes compitan en las urnas sean personas con integridad probada:

"Estamos trabajando para que el ciudadano vaya a votar más informado y que haya un financiamiento transparente, absolutamente legal con todas las garantías del caso para que las candidaturas democráticas puedan hacer una buena campaña", señaló.

Por su parte, Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, advirtió sobre los graves riesgos que enfrenta este proceso, señalando especialmente la desinformación y la fragmentación política. Henzler hizo un llamado a poner los reflectores sobre el origen del dinero que financia a los partidos, resaltando el daño que las economías ilícitas causan a la nación:

"Hay que visibilizar los partidos que tienen financiamiento ilegal que no le hacen bien al país porque está demostrado que las economías ilegales van en contra del desarrollo y la democracia del país", mencionó.

Como parte de este esfuerzo conjunto, se anunció que a partir de la segunda quincena de febrero estará disponible la plataforma "Revisa tu candidato". Esta herramienta digital permitirá a los peruanos acceder desde sus celulares a la trayectoria profesional, política y judicial de todos los candidatos, dándole al elector el poder de realizar un voto responsable y consciente.

En un país que lidera los índices de desconfianza institucional, estas instituciones apuestan por la transparencia absoluta para recuperar la fe en el sistema democrático.