Elecciones, minería ilegal y el "boom" de los metales: los retos que marcarán la economía peruana en 2026

El futuro económico del Perú se encuentra en una etapa decisiva. Julio Villavicencio, profesor de Economía de la PUCP, advirtió durante el Investor Day 2026, organizado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que el 2026 será un año clave debido a las elecciones generales y la fragilidad de nuestras instituciones.

Aunque el 2025 fue un año excelente gracias a los altos precios del oro y el cobre, Villavicencio explicó que esta situación es transitoria. El riesgo principal es que el país no aproveche estos ingresos extra para ahorrar o invertir en tecnología, justo cuando los precios de los metales comiencen a estabilizarse según los pronósticos internacionales.

A este panorama se suma un peligro creciente: la minería ilegal. Con el precio del oro en niveles históricos, este negocio oscuro ha crecido hasta mover unos 10,000 millones de dólares, dinero que no solo evita pagar impuestos, sino que tiene el poder de corromper a políticos y fuerzas del orden.

De cara a las elecciones de 2026, Villavicencio advirtió que existe una gran preocupación por la cantidad de candidatos que podrían estar financiados por estas economías ilegales, en un contexto donde el 44 % de los votantes aún no sabe por quién votar o piensa viciar su voto.

“Congresistas de APP, Podemos y Perú Libre recibieron dinero en efectivo de mineros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en la campaña 2021 (...) aunque probablemente también hayan sido ilegales. Ahora la situación es peor porque, lejos de financiar solamente a los candidatos, ahora tenemos que van a participar directamente en las elecciones. Hay 64 candidatos que tienen Reinfo o están excluidos, y puede asociarse a minería ilegal”, mencionó.

Además, existe el riesgo de que el Perú se quede "estructuralmente relegado" si no logra subirse a la ola de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

Finalmente, la inseguridad ciudadana sigue pasando factura al sector financiero y a las empresas. Se estima que el crimen le cuesta al Perú casi el 3 % de todo lo que produce, obligando a los negocios privados a gastar cada vez más en seguridad y seguros, mientras el gasto público en esta área se reduce.