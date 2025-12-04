Últimas Noticias
Electroperú nombra como presidente a integrante del directorio de Petroperú

Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez, quien actualmente forma parte del directorio de Petroperú, ahora asumiría también la conducción de Electroperú.
Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez, quien actualmente forma parte del directorio de Petroperú, ahora asumiría también la conducción de Electroperú. | Fuente: Andina
por Jossie Pérez Saldaña

Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez asume la presidencia de la empresa de electricidad a propuesta del Ministerio de Energía y Minas.

Tras la renuncia de Jesús Francisco Roberto Tamayo Pacheco a la presidencia del directorio de Electroperú, el Ministerio de Energía y Minas propuso inmediatamente a su reemplazo para asegurar la continuidad en la empresa estatal.

El elegido es Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez, quien actualmente forma parte del directorio de Petroperú y ahora asumiría también la conducción de Electroperú, concentrando ambas responsabilidades en un mismo funcionario.

La decisión fue oficializada durante la Junta General de Accionistas realizada el último 3 de diciembre y comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores. Con esta designación, el directorio queda integrado de la siguiente manera:

-          Jesús Valentín Ramírez – presidente del directorio

-          Juan Carlos Verme Knox – director

-          José Guillermo Quiñones Huldisch – director

-          Julio César Molleda Solis – director

-          Giovanna Diaz Revilla – director

-          Kurt Burneo Farfán – director

Perfil del nuevo presidente de Electroperú

Ramírez Gutiérrez es ingeniero electricista y magíster en administración de Negocios. Cuenta con experiencia ejecutiva, operativa y de mantenimiento en posiciones de nivel directivo, gerencial y jefatural en empresas de los sectores minero y eléctrico, de régimen estatal y privado.

Como parte de su trayectoria profesional se ha desempeñado como superintendente de mantenimiento y construcciones eléctricas en Centromin Perú; gerente de producción en Electroperú, gerente general de Electroperú.

Asimismo, en el mes de noviembre fue designado como director independiente de Petroperú por acuerdos de la Junta General de Accionistas.

