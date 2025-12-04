Electroperú nombra como presidente a integrante del directorio de Petroperú

Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez asume la presidencia de la empresa de electricidad a propuesta del Ministerio de Energía y Minas.

Tras la renuncia de Jesús Francisco Roberto Tamayo Pacheco a la presidencia del directorio de Electroperú, el Ministerio de Energía y Minas propuso inmediatamente a su reemplazo para asegurar la continuidad en la empresa estatal.

El elegido es Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez, quien actualmente forma parte del directorio de Petroperú y ahora asumiría también la conducción de Electroperú, concentrando ambas responsabilidades en un mismo funcionario.

La decisión fue oficializada durante la Junta General de Accionistas realizada el último 3 de diciembre y comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores. Con esta designación, el directorio queda integrado de la siguiente manera:

- Jesús Valentín Ramírez – presidente del directorio

- Juan Carlos Verme Knox – director

- José Guillermo Quiñones Huldisch – director

- Julio César Molleda Solis – director

- Giovanna Diaz Revilla – director

- Kurt Burneo Farfán – director

Perfil del nuevo presidente de Electroperú

Ramírez Gutiérrez es ingeniero electricista y magíster en administración de Negocios. Cuenta con experiencia ejecutiva, operativa y de mantenimiento en posiciones de nivel directivo, gerencial y jefatural en empresas de los sectores minero y eléctrico, de régimen estatal y privado.

Como parte de su trayectoria profesional se ha desempeñado como superintendente de mantenimiento y construcciones eléctricas en Centromin Perú; gerente de producción en Electroperú, gerente general de Electroperú.

Asimismo, en el mes de noviembre fue designado como director independiente de Petroperú por acuerdos de la Junta General de Accionistas.