“Emergencia nacional”: MEF advierte más de 12,500 obras públicas truncas y desborde de costos en proyectos G2G

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, calificó como una "emergencia nacional" la situación de la inversión pública en el Perú. A pesar de que la economía cerraría el 2025 con un crecimiento del 3.4 % del PBI y reservas internacionales sólidas, la funcionaria reveló una crisis estructural en el financiamiento de obras que compromete el futuro fiscal del país.

El lastre de las obras truncas: 21,000 millones en deuda

Miralles informó que actualmente existen 12,575 proyectos ya iniciados que no cuentan con el presupuesto asegurado para su culminación. Esta brecha financiera asciende a los S/ 21,000 millones, una situación que la ministra atribuye a la ruptura de reglas presupuestales básicas en gestiones anteriores.

"Nunca se ha debido romper esa regla de que no se lanza un proyecto si no tiene ese 100 % del presupuesto asegurado", sentenció Miralles, señalando que se ha vuelto costumbre aprobar inicios de obra con montos simbólicos para luego exigir el resto del capital al Ejecutivo.

La mayoría de estos proyectos (9,740) corresponden a gobiernos locales, lo que sugiere una "atomización" del presupuesto para satisfacer demandas políticas inmediatas, afectando sectores críticos como transporte, salud, saneamiento y educación.

El desborde de los contratos G2G

Otro punto de alarma es el incremento desmesurado en los costos de los proyectos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G). La cartera, que inicialmente se estimó en S/ 41,000 millones, ha escalado a S/ 104,818 millones, lo que equivale a casi el 9 % del PBI nacional.

Un ejemplo emblemático de esta subida de costos son los Colegios Bicentenario. Según la ministra, "el costo de cada escuela inicialmente nació con S/ 37 millones y hemos terminado pagando S/ 84 millones". Además, Miralles advirtió que muchos de estos proyectos se entregaron sin garantizar los fondos para su operación y mantenimiento, lo cual es "el fin último de una infraestructura".

Ante la presión de diversos sectores y sindicatos por mayores desembolsos, la titular del MEF fue enfática en la necesidad de respetar la Constitución y la sostenibilidad financiera.

"El derecho puede estar ganado en la ley, pero una ley no crea dinero. Si no ha sido realizado el análisis previo de dónde va a ser financiada, no podemos garantizar que sea una ley efectiva", afirmó.

Hacia un nuevo modelo de inversión

Para revertir esta situación, el Gobierno apuesta por un "shock de desburocratización" y la promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP). Sobre proyectos de gran envergadura como la Carretera Central, que demanda entre S/ 24,000 y S/ 30,000 millones, la ministra fue tajante al señalar que es inviable realizarla solo como obra pública.

"No hay proyecto en la historia del país de esa magnitud que se haya hecho financiado con obra pública. El día que les dijeron que eso se podía hacer, los engañaron", manifestó Miralles, defendiendo que modelos como las APP aseguran que la infraestructura preste un servicio de calidad durante toda su vida útil.

Finalmente, la ministra anunció que en las próximas semanas se darán a conocer medidas urgentes para atender la demanda de los proyectos en continuidad y profesionalizar el seguimiento de las inversiones, con el objetivo de que el país pueda alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5 % o 6 % mediante una mayor competitividad y empleo directo.