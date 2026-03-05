Restricción de gas natural paraliza operaciones en plantas farmacéuticas, alerta Adifan

El gremio farmacéutico informó que la suspensión del suministro de gas paralizó desde el lunes la fabricación de inyectables y viales en diversas plantas del país. Asimismo, destacó que más del 40% de las unidades de medicamentos que se consumen en el Perú se producen localmente.



La emergencia en el suministro de gas tras el incidente registrado en el ducto en Cusco continúa impactando en diversos sectores. La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan) advirtió que las principales plantas de fabricación de medicamentos en el Perú han paralizado sus operaciones desde el lunes, luego de recibir un aviso de suspensión por parte de la empresa Cálidda.

En diálogo con RPP, Berenice Pinto, gerente general de Adifan, alertó que esta situación está afectando principalmente a los laboratorios de mayor envergadura, que dependen del gas natural para el funcionamiento de sus calderos y que son los mayores proveedores del Estado, abasteciendo a hospitales del Ministerio de Salud, EsSalud y a la red nacional de farmacias.

“Muchos de los equipos utilizados en la industria tales como calderos, autoclaves, bombas de recubrimiento, estufas, incubadoras, entre otros, usan como combustible el GNV, por lo que basta que uno de los equipos deje de funcionar para que toda la línea productiva se paralice”, expresó.

Impacto en el sistema de salud

La representante de la industria farmacéutica precisó que esta situación ha detenido la producción de insumos sensibles como inyectables, viales y ampollas, los cuales requieren procesos térmicos para su fabricación.

A ello se suma una profunda preocupación por el suministro destinado a unidades de cuidados intensivos (UCI), áreas de criticidad y salas de emergencia.

Pinto cuestionó que esta industria no haya sido incluida en la lista de prioridades para el suministro de gas al considerar que son una "industria estratégica" debido a su impacto directo en la salud de la población.

En esa línea, indicó que han formalizado este pedido a través de un oficio enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a diversos ministerios.