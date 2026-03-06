Crisis del gas natural: Ejecutivo anuncia ‘reactivación inmediata’ de proyectos de plantas regasificadoras para prever emergencias

La premier, Denisse Miralles, señaló que hay proyectos de infraestructura energética paralizados que permitirían aliviar los impactos de incidentes como la deflagración en el ducto de Camisea.

En el marco de la actual crisis del gas natural, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el Gobierno impulsará los proyectos de desarrollo de infraestructura energética con el fin de tener un respaldo frente a futuros sucesos similares a la deflagración del ducto de Camisea.

“Tenemos que tener respaldo energético. El Ministerio de Energía y Minas ha dispuesto que proyectos que estaban con algún retraso se reactiven inmediatamente para tener soluciones más rápidas, como las plantas regasificadoras. Permitirían aliviar impactos y tener estos respaldos ante ocurrencias de este tipo”, señaló la premier durante la Ceremonia de Resultados de Exportaciones 2025.

En la jornada previa, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, adelantó que una planta de regasificación permite contar con reservas adicionales y reduciría los riesgos de racionamiento y de interrupción del suministro para transporte o industria.

Es preciso señalar que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) paralizó sus operaciones por el incidente en sus ductos en Cusco, y ello generó una crisis de abastecimiento nacional porque esta es la única fuente de suministro de Gas Natural Vehicular (GNV) y la principal de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el país.

Ante ello, el Minem declaró en emergencia el suministro de gas, el cual está vigente hasta el 14 de marzo, plazo en el que se ha restringido el abastecimiento del recurso energético.