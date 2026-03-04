Sube el precio del diésel y gasolinas ante escasez del gas natural

El precio del combustible en Perú aumentó ante su mayor demanda en reemplazo del gas natural por la emergencia declarada. A ello se le podría sumar el factor internacional, si se sigue incrementando el valor de referencia del petróleo.

La crisis energética en el país por la escasez del gas natural ha empujado a que el precio del combustible registre un alza en la última semana. Según la lista de precios referencial de Petroperú y Repsol, hay un aumento en los gasoholes, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP).

El especialista en mercados energéticos y docente de la Universidad Esan, Luis Espinoza, explicó que este aumento se debe a la mayor demanda del combustible alterno al gas. “No hay gas natural para los vehículos y van a tener que usar gasolina. Por eso es que el gasohol regular ha subido más fuerte, normalmente no sube tanto, pero ha subido más que la premium porque es la más barata para los taxistas”, precisó.

Espinoza señaló que las tarifas podrían subir más la próxima semana si continúa el aumento del precio internacional del petróleo, ante los bloqueos al estrecho de Ormuz por la tensión bélica en el Medio Oriente, y se empiece a trasladar al mercado local. El West Texas Intermediate (WTI), indicador de referencia del crudo para Perú, aumentó su valor por encima de los US$74.

Aumento de precios mayoristas

El combustible que sufrió mayor alza es el gasohol regular, el más utilizado por los taxistas. En Lima, según las listas de precios mayoristas de Petroperú y Repsol publicadas el martes 3 de marzo, el galón lo venden a S/12.4943, esto es un aumento S/0.38 o 3% frente a los S/12.1120 que se ofrecía la semana pasada.

El galón de gasohol premium se cotiza en S/13.9117 en la planta mayorista, esto es un aumento de S/0.22 o 1,58% frente a los S/13.6951 registrado el 24 de febrero. Mientras que el GLP tuvo un ligero incremento de 0,56% y se registra en S/2.124.

En tanto, el precio al por mayor del diésel de uso vehicular, el más demandado por el transporte de carga pesada, se cotiza en S/12.7322. Este presentó un aumento de 4,86% (S/0.59) frente a los S/12.1422 de hace una semana.

Respecto a cuánto puede afectar este alza en el precio final de venta al público, Espinoza explicó que los grifos suelen trasladar un promedio del doble del aumento en el valor mayorista. “Normalmente los grifos aprovechan para subir más, suelen duplicarlo. Por ejemplo, si Petroperú aumentó S/0.38, ellos pueden subirlo entre S/0.50 hasta S/1.00”, explicó.

¿Cuánto cuesta el combustible en los grifos?

En el portal Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), se identifica que en los grifos de Lima y Callao, el gasohol regular se vende entre S/12.87 (establecimiento Las Flores en San Juan de Lurigancho) hasta los S/22.90 (en Global Fuel en San Isidro).

El gasohol premium se ofrece desde los S/14.20 en un establecimiento del distrito de Ate hasta los S/24.99 en Miraflores. Y el diésel b5 de uso vehicular se cotiza entre los S/12.89 en Lurigancho hasta los S/23.59 en Santiago de Surco.

En el portal Facilito se pueden revisar los precios de los establecimientos en todas las regiones del país, tanto del diésel y gasolinas, como del gas natural y gas licuado. Estos precios son reportados por los propios operadores de los establecimientos al Osinergmin. En caso no coincidan con los ofrecidos en los establecimientos, puede reportarlo ante el ente regulador.