Aplicativos de movilidad implementan medidas de contingencia ante crisis de GNV: ¿Qué proponen?

La reciente declaratoria de emergencia en el suministro de gas natural ha generado un impacto inmediato en el sector transporte de Lima y Callao. Ante la restricción impuesta por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que excluye a los taxistas de la lista de prioridad para el abastecimiento de GNV hasta aproximadamente el 14 de marzo, aplicaciones de movilidad que operan en el país se pronunciaron y dieron a conocer los planes de apoyo para sus socios conductores.

Carlos Andrés Mendoza, country manager de Cabify, calificó la situación como "un golpe duro al bolsillo de miles de familias que viven de la movilidad".

Como medida inmediata, la plataforma ha implementado un suplemento temporal del 5 % que se transfiere íntegramente al conductor para ayudar a cubrir los sobrecostos operativos. Además, Mendoza señaló que han "reducido nuestras propias comisiones y reforzado alianzas para ofrecer alternativas de combustible con descuento".

Por su parte, inDrive informó que se encuentra monitoreando la coyuntura y mencionó que su sistema "permite que conductores y pasajeros negocien directamente el precio del viaje, lo que brinda mayor flexibilidad para ajustar las tarifas de acuerdo con las condiciones del mercado o situaciones extraordinarias como la actual".

Asimismo, mencionaron que mantienen una alianza con una red de grifos para otorgar beneficios a su comunidad de conductores y continúan evaluando nuevas opciones para mitigar el alza de costos.

Desde Yango, la empresa comunicó que, aunque no prevén un impacto estructural de largo plazo, están aplicando medidas para acompañar a los conductores en este periodo retador.

La plataforma indicó que se encuentran "trabajando en ajustes de precio temporales dentro del servicio, manteniendo un equilibrio que permita responder a la coyuntura sin afectar la accesibilidad para los usuarios".

El panorama incierto de la crisis del GNV

El desabastecimiento se originó tras una fuga y deflagración en las instalaciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Cusco, lo que obligó a restringir el suministro para priorizar hogares y transporte masivo. Para los conductores de taxi, esta medida representa un desafío económico: se estima que el gasto diario en combustible podría triplicarse, pasando de unos S/ 30 en GNV a cerca de S/ 90 si se ven obligados a usar gasolina premium.

Mientras el Osinergmin ha advertido que sancionará a los grifos que abastezcan de GNV a vehículos particulares o taxis durante la emergencia, los conductores se mantienen en incertidumbre.

Se espera que los trabajos de reparación en la infraestructura de TGP permitan restablecer el flujo normal de gas hacia mediados de marzo.

Por ahora, los aplicativos de movilidad buscan equilibrar la sostenibilidad del servicio con el bienestar económico de quienes operan sus plataformas en un contexto de costos al alza.