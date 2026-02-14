Estado financiará hasta el 70% a películas peruanas y activa beneficios tributarios

Las personas o empresas que realicen donaciones para la realización de proyectos cinematográficos, podrán deducir hasta el 20% de lo entregado del Impuesto a la Renta.

En abril del año pasado, se publicó la Ley 32309, que creó incentivos económicos y fiscales para el sector cinematográfico y audiovisual, en medio de cuestionamientos de la industria del cine peruano, pues se redujo el financiamiento estatal a los proyectos audiovisuales.

Casi un año después, el Gobierno publicó el reglamento de esta ley, a través del Decreto Supremo N.º 001-2026-MC, redefiniendo cuánto y cómo financiará el Estado a las obras peruanas, así como los beneficios tributarios para atraer capital privado.

Esta norma marca un punto de quiebre respecto del esquema anterior regulado por el Decreto de Urgencia N.º 022-2019, al establecer límites explícitos a la participación estatal y un sistema más estructurado de incentivos fiscales.

Tope estatal: hasta 70% del costo del proyecto

El cambio más relevante es que el financiamiento público no podrá superar el 70% del costo total de cada obra cinematográfica o audiovisual. Esto obliga a los productores a asegurar al menos el 30% restante mediante inversión privada, coproducciones internacionales, preventas, aportes de socios estratégicos u otras fuentes.

“El costo total de cada proyecto se determina a partir del presupuesto detallado declarado por el postulante, de conformidad con lo establecido en las bases específicas de cada línea de estímulos económicos”, precisa el reglamento.

En el régimen previo, el porcentaje de cobertura estatal dependía en mayor medida de las bases de cada convocatoria anual, lo que otorgaba mayor flexibilidad. Con la nueva ley y su reglamento, el límite queda expresamente definido, dando mayor previsibilidad, pero también imponiendo disciplina financiera.

Sin embargo, existe una excepción, pues los proyectos denominados “óperas primas regionales”, sí podrán tener el financiamiento del 100% de las obras cinematográficas.

El reglamento también señala que no pueden ser beneficiarias del financiamiento estatal las obras cinematográficas y audiovisuales destinadas a publicidad, propaganda electoral o en beneficio directo de organizaciones políticas, ni aquellas que atenten contra el Estado de derecho, la defensa nacional, la seguridad o el orden interno del país, o que vulneren los principios establecidos en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano.

Estímulos económicos

El reglamento establece procedimientos formales para la evaluación, otorgamiento y supervisión de los estímulos económicos, que continuarán siendo administrados por el Ministerio de Cultura.

Para acceder a los incentivos, los proyectos deberán estar inscritos en el Registro Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual (RENCA), requisito que formaliza el acceso a fondos públicos y ordena el padrón de beneficiarios.

Además, se establece la publicación de resultados y mayores mecanismos de control sobre la ejecución de recursos, reforzando la transparencia del gasto.

Beneficios tributarios

La Ley 32309 no solo regula los estímulos económicos directos, sino que incorpora un componente tributario que busca dinamizar la participación empresarial.

Entre los principales beneficios se incluye la deducción de donaciones destinadas a proyectos cinematográficos y audiovisuales, hasta un porcentaje determinado de la renta neta o de tercera categoría.

La ley señala que las personas naturales o jurídicas que efectúen donaciones económicas para la ejecución de proyectos cinematográficos o audiovisuales, pueden deducir como gasto para la determinación del impuesto a la renta hasta el 20% de la suma de la renta neta del trabajo y la renta de fuente extranjera o hasta 20% de la renta neta de tercera categoría.

Este mecanismo permite que empresas que aporten a producciones puedan descontar esos montos en su cálculo del Impuesto a la Renta, convirtiendo el apoyo al cine en una decisión financieramente atractiva.