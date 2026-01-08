Estado peruano deberá pagar $ 67 millones a minera canadiense tras laudo firme del CIADI: ¿Qué pasó?

El Estado peruano enfrenta una obligación internacional definitiva tras quedar firme el laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a favor de la empresa canadiense Lupaka Gold Corp.. La indemnización asciende actualmente a aproximadamente $ 67 millones, una cifra que continúa incrementándose debido a la aplicación de intereses del 9 % anual.

El origen del conflicto: El proyecto Invicta

La controversia legal se originó a raíz del proyecto aurífero Invicta, situado a unos 120 kilómetros al norte de Lima. La minera canadiense alegó que la inversión se perdió debido a bloqueos comunitarios que impidieron el acceso y la operación total del yacimiento.

Lupaka Gold Corp. sostuvo que las autoridades peruanas no actuaron de manera efectiva para restablecer el orden ni proteger la inversión, a pesar de que esta se encontraba bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú. Tras el proceso, el tribunal del CIADI concluyó que el Estado peruano incumplió estándares internacionales, como el deber de otorgar protección plena y un trato justo y equitativo a la inversión extranjera.

Un fallo "cerrado, firme y exigible"

El laudo arbitral fue emitido inicialmente el 30 de junio de 2025. De acuerdo con las normativas del CIADI, el Perú disponía de un plazo de 120 días para solicitar la anulación del fallo. Sin embargo, dicho plazo venció el 28 de octubre de 2025 sin que el Estado presentara recurso alguno.

Al no solicitarse la anulación en el tiempo establecido, el fallo ha quedado calificado como cerrado, firme y exigible, lo que elimina cualquier posibilidad de revisión o apelación posterior.

Consecuencias financieras y legales para el país

La demora en el cumplimiento de esta obligación no solo incrementa el costo financiero para las arcas públicas por la acumulación de intereses, sino que también genera las siguientes repercusiones: