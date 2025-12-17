Exigen acciones del Gobierno contra la minería ilegal y que se descarte ampliar el Reinfo hasta 2027

La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzáles (Avanza País), aseguró que debería ratificarse en la Comisión Permanente la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.

En diálogo con RPP, la parlamentaria manifestó que "no debería darse ningún cambio" respecto a la normativa y respetar las cuestiones previas planteadas en el Pleno, como la exclusión de 50 mil mineros ilegales, cuyo plazo para formalizarse culminó en junio.

Gonzáles señaló que sí se cuenta con los votos requeridos para ratificar la extensión del plazo y que el Ejecutivo deberá promulgar esta normativa luego de enviarse la autógrafa de ley, a pesar de que el Gobierno de José Jerí "ha querido patear el tema", pues no ha tomado iniciativa sobre la materia.

Agregó que, en julio pasado, durante la gestión de Jerí como presidente del Congreso, se trabajó un proyecto sobre formalización minera que presuntamente "legalizaba la ilegalidad e impunidad".

"Lo que han hecho es allanar el camino para precisamente esperar fin de año con la presión de las calles e intentar aprobar una nueva prórroga. ¿Qué es lo que desean sus hermanos mineros? Perpetuar el Reinfo (...) El Gobierno del presidente Jerí no ha querido pasar a la ofensiva en la lucha contra la minería ilegal", sostuvo.

Según la congresista, a diferencia de Dina Boluarte, Jerí sí cuenta con representación en el Congreso a través de la bancada de Somos Perú, con tres de sus miembros en la Comisión de Energía y Minas, pero lejos de evitar una nueva ampliación, se mostraron a favor de extender el plazo y meter "de contrabando" normas adicionales.

Por otro lado, cuestionó que parlamentarios como Roberto Sánchez y Guido Bellido, exministros del Gobierno de Pedro Castillo, han tomado un repentino interés en el tema.

"Roberto Sánchez pidió prórroga por un año. Guido Bellido pidió prórroga por cuatro años. Roberto Sánchez pide el regreso de los 50 mil mineros ilegales. Y finalmente, ¿qué hace el presidente (Víctor) Cutipa? Obedecer el proyecto de ley de Roberto Sánchez, que creo yo es el que manda realmente en la Comisión de Energía y Minas", aseguró.

En esa línea, afirmó que no se vería sorprendida si en una siguiente legislatura se busca una nueva ampliación del Reinfo hasta el 2027, buscando ganar votos del sector minero informal con miras a las Elecciones 2026.

"No lo descartaría. Creo que, de hecho, es un caballito para algunas bancadas seguir viendo este tema. Lamento que lo único que estén viendo acá son millones de votos, populismo, porque esto, más allá de los colores políticos, es una situación de país. No podemos negociar el futuro del país con la minería ilegal, que va de la mano de la inseguridad ciudadana, de otros delitos conexos como trata de personas", sostuvo.

Gonzáles ha señalado que espera que el Gobierno de Jerí "pase de la defensiva a la ofensiva" y tome acciones concretas contra la minería ilegal, además de definir su postura respecto a una nueva extensión del Reinfo.

"Por un lado, el señor Premier sale con una posición y luego la bancada oficialista vota en contra de esa posición. Entonces realmente, ¿qué es lo que quiere José Jerí respecto a la minería ilegal, respecto a la seguridad ciudadana para el país? Porque realmente hasta ahora no queda claro. El señor Premier tiene una posición y su banca oficialista tiene otra", comentó.

"Indefectiblemente, habrá una ampliación" del Reinfo, según exministro Carlos Herrera

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, cuestionó que desde el Congreso y el Ejecutivo no se haya aprobado, hasta el momento, una ley MAPE, y que esto va en línea con los intereses de la minería ilegal para seguir extendiendo el Reinfo indeterminadamente.

"Este Congreso debería poder emitir una ley. Entonces, cuando no la emite, lo que está haciendo es pasársela al siguiente gobierno, al siguiente congreso y manteniendo el estatus quo. En todos estos años lo que se ha venido haciendo es este llegar hasta el momento extremo y decir por última vez se amplía y se amplía uno o dos años más y luego seguimos y seguimos porque es una situación de confort", sostuvo.

Para el extitular del Minem, "indefectiblemente va a haber una ampliación" del Reinfo en el 2026, por lo que espera que los candidatos de las Elecciones 2026 tomen un compromiso para luchar contra la minería ilegal en una nueva administración.

Así, señaló que un nuevo Gobierno debe plantear una situación "que no sea de confort" para quien ejerce actualmente la minería ilegal, así como idear un mecanismo favorable para la promoción de la pequeña minería y la minería artesanal, debido a su importancia para el sector en el país.

"Deberían darles ventajas, hacerles ese camino agradable y hacerles el otro camino difícil y eso es vía la fiscalización y el levantamiento de información (...) Cuando digo que el Gobierno debería fiscalizar, me refiero a toda la cadena, fiscalizando toda la cadena vas a ver quién es quién, cuánto produce cada cual", apuntó.

Aseguró que dicha fiscalización "va más allá" del Minem y debe incluir a otras entidades, como el Ministerio del Interior, que permitan "pasar a la acción". "Pueden tener errores grandes en apreciaciones, pero cuando uno va conociendo el problema y va acercando el tema, llega a lo principal. Si uno no sabe cuáles son las caras que están detrás de esto, no puede arreglar el tema", remarcó.

Para Herrera, ni el Gobierno de José Jerí ni el de Dina Boluarte mostraron, en su momento, voluntad por definir su postura respecto al Reinfo. Mientras que la gestión anterior optaba por velar por "sus intereses reales" en vez de tomar posición respecto a la formalización minera, la gestión actual "ya debería tener una actitud frente a estos temas".