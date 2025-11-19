Exministro del Ambiente cuestiona suspensión de exclusión a 50 mil mineros del Reinfo: "Incumplieron la normatividad"

El exministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, alertó sobre la posible reincorporación de los más de 50 mil mineros que fueron excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte, tras aprobarse la suspensión de dicho procedimiento de exclusión aplicado en junio de este año en la más reciente sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, en la que también se aprobó la extensión del registro hasta diciembre de 2027.

"Lo que hemos visto el día de ayer sí es muy preocupante, porque se está abriendo el Reinfo para la incorporación de estos 50 mil que fueron excluidos. Y fueron excluidos porque incumplieron la normatividad, no tenían los documentos. Más del 90 % de los que fueron excluidos estaban hace cuatro años suspendidos", expresó en diálogo con RPP.

Según Castro, al abrir nuevamente el Reinfo para que estos registros puedan volver a ser inscritos, existe el peligro de que otros mineros informales puedan ingresar al padrón, a pesar de que, desde el Parlamento, se aseguró que la suspensión no beneficiará a quienes tengan condena firme o sentencia por delitos como minería ilegal, lavado de activos, trata de personas, entre otros.

El extitular del Minam recordó que, de los 50 mil registros excluidos en junio, solo 2 700 presentaron una reconsideración para volver a ser inscritos, indicando que los más de 47 mil mineros restantes no deberían volver a ser habilitados.

"Los únicos que podrían volver, si es que se resuelve los pedidos de reconsideración, y tienen razón, son estos 2 700, pero también el Minem tiene que resolver esas reconsideraciones. Los otros 47 mil y tantos, ellos no han presentado nada. Y quieren volver así, si ya estuvo claro los motivos por los cuales salieron y fueron excluidos", sostuvo.

Minería en zonas protegidas

Castro también mostró su preocupación por la habilitación a mineros informales que desarrollan sus labores en zonas prohibidas para la actividad minera, como áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, reservas indígenas o territoriales, cuerpos de agua, ríos, lagunas, glaciares y sus zonas de influencia.

"Si dentro de los 30 mil que han quedado se verifican las coordenadas y todo, y uno está, por ejemplo, superpuesto sobre un cuerpo hídrico, no lo vas a poder excluir. El dictamen dice que hay una suspensión de la exclusión temporal por este periodo", sostuvo.

En esa línea, consideró necesario que el Ministerio de Energía y Minas establezca los lineamientos y destine el presupuesto necesario para la verificación en campo y posterior habilitación de los expedientes de los mineros que soliciten su inscripción en el Reinfo.

Consultado sobre las trabas burocráticas del Estado a los mineros que buscan formalizarse, Castro señaló que el proceso de evaluación del Igafom (Instrumento de Gestión Ambiental para Formalizar Actividades Mineras) se ha vuelto engorroso y "ha llevado a mucha corrupción a nivel de los gobiernos regionales".

"Ese fue el problema de haberlo dejado en los gobiernos regionales, pues no hubo mucho avance. Ahora, se ha trasladado la responsabilidad al Minem, y lo que tiene que hacer es mirar todos estos requisitos. Recordemos que este proceso empezó con muchos requisitos. Si uno quiere formalizar una actividad, tienes que ponerle los requisitos claves para la formalización", remarcó.