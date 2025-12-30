Experto en arbitraje advierte que activos peruanos corren riesgo de embargo si no se paga indemnización a Kuntur Wasi

En RPP, Adrián Simons, experto en arbitraje nacional e internacional y litigios judiciales, dijo que, “cada mes que se incumpla” el pago de la millonaria indemnización al consorcio Kuntur Wasi, “va a costar miles de dólares al Estado peruano”.

El experto en arbitraje nacional e internacional y litigios judiciales, Adrián Simons, consideró que el Estado peruano debe cumplir con su obligación internacional y pagar la millonaria indemnización a favor del consorcio Kuntur Wasi ordenada por un tribunal arbitral internacional.



"Han determinado —en referencia a una corte federal de Estados Unidos— que la obligación de pago de 91 millones de dólares más intereses es válida y que se debe completar el pago con el cálculo de interés a la fecha; es decir, cada mes que se incumpla nos va a costar miles de dólares al Estado peruano. La deuda crecerá", dijo en una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV.



Simons fundamentó la obligatoriedad del pago en el Convenio de Washington, tratado del cual el Perú es parte. Explicó que, según el artículo 54 de ese convenio, los estados contratantes deben reconocer los laudos del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) —a donde acudió Kuntur Wasi para resolver su disputa con el Estado peruano tras la cancelación del proyecto para la construcción y operación del aeropuerto de Chinchero, en Cusco— como obligatorios y ejecutar las obligaciones estos determinen.



Simons explicó que el 1 agostó de este de 2025 se publicó la ley N.º 32416 en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, la cual, según la norma, se "autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, para financiar obligaciones que provengan de laudos arbitrales internacionales emitidos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)".



"No pasemos por esa vergüenza"

En ese sentido, lamentó que, a pesar de tener la autorización legal desde hace meses, el MTC no ha realizado la modificación presupuestal ni ha cumplido con el pago. Asimismo, expresó que el riesgo final es la "vergüenza" del embargo de activos peruanos en el exterior, ya que al ser el Perú suscriptor del Convenio de Washington, cualquier país miembro podría retener activos como cuentas bancarias o valores que el Estado maneje en el extranjero para cubrir la deuda.



"Han transcurrido meses desde la publicación de esta norma sin que el Ministerio haya modificado su presupuesto y haya cumplido con el pago. Así como cuando un juez peruano dicta una sentencia con la calidad de cosas juzgadas y nos obligan a todos los que seamos condenados con una indemnización a pagar de manera inmediata y si no vienen los embargos, lo mismo va a ocurrir con el Estado peruano a nivel internacional. Corremos el riesgo de que se embarguen activos peruanos en el exterior. No pasemos por esa vergüenza, que el Ministerio cumpla con esta norma, que modifique su presupuesto y cumpla con su obligación internacional", remarcó.

Para el especialista, en este caso hay una doble responsabilidad que recae en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci).



Finalmente, Adrián Simons calificó la situación como de "doble preocupación", debido a que no es un hecho aislado: el Perú ha sido declarado en rebeldía primero ante una corte canadiense y, recientemente, ante una corte del distrito de Columbia en Estados Unidos.