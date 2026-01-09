Exportaciones cerrarían el 2025 con récord de $ 89,000 millones, estima Mincetur: ¿Qué productos lideran los envíos?

El sector exportador peruano atraviesa un momento sin precedentes. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, se presentó en Economía Para Todos por RPP y sostuvo que el país cerrará el año 2025 con un récord histórico de $ 89,000 millones en valores exportados. Esta cifra supera ampliamente los $ 74,664 millones alcanzados en la totalidad del 2024.

De acuerdo con datos de la Asociación de Exportadores (ADEX), entre enero y noviembre de 2025, los envíos al exterior sumaron $ 79,964 millones, lo que representa un crecimiento del 18.2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El gremio detalló que, si bien el sector tradicional (minería, agro primario y pesca) creció un 19.5 %, los envíos no tradicionales —aquellos con valor agregado— alcanzaron los $ 21,142 millones, destacando productos como los arándanos (con $ 2,217 millones), paltas y uvas frescas.

Al respecto, la ministra destacó el dinamismo del sector privado frente a los desafíos geopolíticos: “Los estados, los gobiernos no hacemos negocios, son los privados quienes finalmente toman las decisiones de negocio. China sigue siendo nuestro principal socio comercial, pero Estados Unidos es el destino líder para nuestros productos no tradicionales”.

Por otro lado, y a pesar del optimismo, el presidente de ADEX, César Tello, advirtió que sectores como la joyería, madera e hidrocarburos aún enfrentan cifras negativas, por lo que se requiere convertir este crecimiento coyuntural en uno sostenible mediante mejoras en la competitividad y reducción de costos internos.