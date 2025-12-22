Exportaciones de pavo superan los $ 2 millones y Ecuador concentra el 90 % de envíos: ¿Cómo se mueve este mercado?

La industria del pavo en el Perú atraviesa un momento dinámico tanto en el comercio exterior como en el mercado interno. Entre enero y octubre de 2025, las exportaciones de carne de pavo sumaron $ 2,196,000, consolidando a este insumo como una pieza clave de la oferta agroexportadora peruana hacia la región.

Ecuador es el principal destino del pavo peruano

A pesar de desarrollar su propia genética avícola, Ecuador se mantiene como el mayor comprador de pavo peruano, concentrando el 90.2 % del total de los envíos, con una cifra de $ 1,981,000. Aunque esto representó una contracción del -31.5 % respecto al año anterior, el país vecino sigue prefiriendo el producto nacional, especialmente la "pavita" (ejemplar joven).

Este producto específico representó el 90 % de las exportaciones totales ($ 2,126,000) debido a que es "más suave y menos fibrosa", lo que la convierte en la opción predilecta para el horneado. Además de Ecuador, destacan otros mercados como Bolivia y, por primera vez en octubre de 2025, Haití.

En el ámbito local, el panorama es igualmente optimista. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) estima que el consumo per cápita en Perú alcanzará los 1.45 kilos este año, lo que significa un incremento del 25.5 % frente al 2024. Tan solo en el mes de diciembre, se prevé que los hogares peruanos consuman aproximadamente 1,640,000 pavos.

A nivel global, aunque la demanda es estable, el consumo varía drásticamente por regiones. Mientras que en Israel el consumo supera los 13 kilos anuales, en la región latinoamericana destacan Chile (hasta 3.7 kilos) y Brasil (2 kilos), concentrándose principalmente en fechas festivas.

El negocio del horneado

Con la llegada de las festividades, el servicio de horneado en panaderías se convierte en un actor económico importante. Se estima que este sector experimentará un crecimiento del 20 %, con más de 4 millones de pavos saliendo al mercado en esta campaña.

Pío Pantoja, representante de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), destaca las ventajas de este servicio:

"Las panaderías ofrecen ventajas competitivas frente al horneado casero, como el ahorro de tiempo, evitar la limpieza de hornos domésticos y, sobre todo, garantizar una cocción uniforme gracias a equipos profesionales".

Para asegurar la satisfacción del cliente, las panaderías han implementado protocolos como el uso de latas numeradas para garantizar la entrega del mismo producto y la entrega de jugo de horneado (hasta medio litro) para evitar que la carne se seque al recalentarla en casa.

El costo de este servicio oscila entre los 4 y 9 soles por kilo, una opción que resulta más económica que el gasto de gas y tiempo que implica el horneado doméstico.