Exportaciones de servicios crecieron 7,5 % en el primer semestre y superaron los US$ 3 600 millones, según el Mincetur

Durante la inauguración de la XIV edición del Perú Service Summit Lima 2025, la ministra Teresa Mera enfatizó la importancia de este sector como fuente de crecimiento económico.

Las exportaciones de servicios del Perú alcanzaron los US$ 3 634 millones en el primer semestre del año, lo que representa un incremento de 7,5 % frente al mismo periodo de 2024, informó la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Teresa Mera, durante la inauguración de la XIV edición del Perú Service Summit Lima 2025.



En un comunicado, el Mincetur señaló que los servicios empresariales concentraron US$ 698 millones y los servicios basados en conocimiento cerca del 20 % del total exportado.



En su intervención, Teresa Mera enfatizó la importancia de este sector como fuente de expansión económica. “La exportación de servicios es una oportunidad clave para el crecimiento del Perú, al permitir que el talento peruano llegue a los diferentes mercados, sin la necesidad de trasladarse físicamente”, dijo.



La integrante del Ejecutivo también destacó la innovación de las empresas nacionales, considerando que el Perú puede posicionarse como un centro de soluciones digitales y creativas en la región.



El Perú Service Summit, organizado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), en coordinación con el Mincetur, es la plataforma más importante de promoción del comercio de servicios basados en conocimiento.



Los tres componentes del evento

Esta edición se desarrollará del 10 al 14 de noviembre y contará con tres componentes: el académico, que incluye el Foro Internacional y talleres especializados; el de negocios, con ruedas de negocios presenciales y virtuales; y la ceremonia de reconocimiento “Perú Exporta Servicios”.



De acuerdo con el Mincetur, en la Rueda de Negocios Presencial participarán 70 empresas exportadoras peruanas y 70 compradores internacionales provenientes de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Reino Unido, quienes sostendrán alrededor de 1 000 citas de negocios.



La Rueda Virtual, a realizarse el 14 de noviembre, reunirá a 26 contratantes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. “El impacto de esta plataforma en la consolidación de nuestro sector exportador de servicios ha sido notable. Desde el 2011, año que se celebró su primera edición, hasta la fecha, las ediciones nacionales e internacionales han logrado generar oportunidades comerciales por US$ 1195 millones, vinculando la oferta peruana de servicios profesionales con más de 28 países”, añadió la ministra Mera.