Exportaciones peruanas crecen 20 % en los primeros diez meses del año y suman US$ 71 881 millones

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, China y la Unión Europea son los destinos más importantes para las exportaciones peruanas.

Las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 71 881 millones entre enero y octubre del 2025, un incremento de 20 % frente al mismo periodo del año 2024, favorecido por mayores volúmenes y precios, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).



“Sectores como el agro, la pesca, la minería, la manufactura y los textiles han incrementado sus envíos al exterior, demostrando que los productos peruanos continúan posicionándose en los mercados internacionales”, dijo la titular del sector, Teresa Mera Gómez.



En un comunicado, la cartera señaló que, en el agro, que sumó envíos por US$ 11 615 millones (+21 %), resaltaron productos como el arándano (+15 %), el cacao y derivados (+34 %), la uva (+245 %), el mango (+55 %), palta (+13 %), colorantes naturales (+77 %), aceituna (+57 %), quinua (+14 %), granada (+36 %), entre otros.



Mientras que, en la pesca, que sumó US$ 4 116 millones (+25%), aumentaron las exportaciones de pota (+255%), que alcanzaron niveles récord, ovas de pez volador (+23%) y harina de pescado (+13%). Asimismo, aumentaron las exportaciones de langostino (+16,9%).



En tanto, en minería (US$ 46 939 millones / +23%), la exportación de oro ascendió a US$ 15 789 millones, superando el récord del 2024 (US$ 13 710 millones). También crecieron las ventas de concentrados de plata (+29%), plomo (+28%), zinc (+22%) y cobre (+17%).



Asimismo, las exportaciones de textil y confecciones alcanzaron los US$ 1 439 millones (+7%); el sector químico, US$ 1 587 millones (+5%); el sector metalúrgico, US$ 1 504 millones (+22%); y el sector metal mecánico, US$ 654 millones (+7%).



¿Qué países fueron los principales mercados?



Según el Mincetur, los productos peruanos han ingresado a 170 países, alcanzado valores récord a dos de nuestros principales socios: China y la Unión Europea. El gigante asiático, que se mantiene como el primer destino, alcanzó envíos por US$ 25 941 millones (+27%), explicado por productos como cobre (+22,7%), oro (+186%), concentrado de plata (+30%) y pota (+670%).



La Unión Europea, segundo destino de los productos peruanos, sumó envíos por US$ 8 412 millones, un incremento de 25%, gracias a la exportación de cobre, arándanos, cacao en grano y pota. Por otra parte, Estados Unidos fue destino de exportaciones por un valor de US$ 7 755 millones, con productos como arándanos, uvas, oro y cacao y derivados.



Cabe resaltar que el número de exportadores alcanzó los 9 274, creciendo 2,9% frente al mismo periodo del 2024.