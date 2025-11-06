Extitular del Mincetur: ruptura de relaciones diplomáticas con México no afectará el comercio entre ambos países [VIDEO]

El exministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, manifestó que los negocios "no conocen de ideologías" y que los acuerdos económicos entre ambas naciones están bien protegidas.

Edgar Vásquez, exministro de Comercio Exterior y Turismo, negó este miércoles que la ruptura de relaciones diplomáticas de parte del gobierno peruano con México vayan a afectar los negocios de exportación entre ambos países.

En entrevista en Las cosas como son de RPP, Vásquez reconoció que hay una "circunstancia de inestabilidad" que genera temor, pero aclaró que las relaciones comerciales están cubiertas por acuerdos internacionales.

"En la práctica, en la legalidad, las relaciones comerciales, económicas entre ambos países están cubiertas por una serie de acuerdos internacionales que hemos suscrito. Primero, el acuerdo bilateral, el acuerdo de libre comercio que tenemos entre Perú y México. Está completamente vigente. No hay ninguna duda de ello", explicó.

El extitular del Mincetur recalcó que las reglas de comercio están cubiertas con tres instrumentos muy fuertes y sería "una locura" que México decida salirse de alguno de ellos.

"Lamentablemente, en estos momentos hay una circunstancia, digamos, de esta de esta naturaleza marcada mucho por una cuestión ideológica, pero en el caso de los negocios, los negocios no conocen de ideología", aseveró.



Perú rompe relaciones diplomáticas con México

El canciller peruano Hugo de Zela anunció el último lunes que Perú rompió relaciones diplomáticas con México luego de informar que Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada mexicana del Perú.

"Quiero lamentar que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país que hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias", sostuvo durante una conferencia de prensa en la sede de Cancillería.

De Zela precisó que nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de los cónsules peruanos y la misma situación están los ciudadanos mexicanos en el Perú.