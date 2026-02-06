Falta de conocimiento frena la IA: seis de cada 10 empresas no aumentarán su inversión en 2026, según el BCR

En un reciente informe publicado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se revela una postura cautelosa de las empresas peruanas frente a la inversión tecnológica para el próximo año. Según la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas de enero de 2026, una amplia mayoría de las organizaciones ha decidido mantener estables sus presupuestos destinados a la Inteligencia Artificial (IA).

Inversión estancada para el 2026

Los resultados de la encuesta indican que el despliegue financiero en nuevas tecnologías no sería una prioridad creciente para la mayor parte del sector empresarial en el corto plazo.

El documento detalla que: "Comparado con el año anterior, el 56 por ciento de los negocios no considera aumentar sus gastos en IA, mientras que el 32 por ciento considera un aumento de hasta el 10 por ciento en los gastos".

El desglose de las expectativas de gasto para el 2026 muestra un panorama fragmentado entre quienes apuestan por incrementos mínimos y quienes planean una transformación agresiva:

Sin aumento: 56 por ciento.

Hasta el 5 % de incremento: 20 por ciento.

Entre 5 % y 10 %: 12 por ciento.

Incrementos mayores al 20 %: Representan apenas una pequeña fracción del empresariado (aproximadamente un 5 % en conjunto).

Uso actual y adopción en el mercado

A pesar del ruido mediático global sobre la IA, la realidad en las empresas locales muestra un proceso de adopción aún en desarrollo. Según las fuentes, "más de la mitad de las empresas (51 %) declara que no emplea IA" todavía en sus operaciones diarias.

Entre aquellas que sí han dado el paso hacia la digitalización avanzada, el uso se concentra principalmente en herramientas de consulta y eficiencia operativa. Las fuentes señalan que el 66 % de los negocios utiliza herramientas de IA generativa como ChatGPT o Copilot para realizar consultas, mientras que el 50 % las emplea para optimizar sus procesos internos. Otros usos reportados incluyen la planificación logística, la gestión de personal y la atención al cliente.

La encuesta del BCRP también identificó los factores que impiden una mayor penetración de esta tecnología. No se trata solo de una cuestión de presupuesto, sino de capacidades y conocimiento técnico.

Las empresas señalaron como los principales limitantes la "falta de información clara sobre cómo aplicar IA y la falta de personal con conocimientos en IA" en el desarrollo del negocio. En una escala del 0 al 5 (donde 5 es muy limitante), la carencia de personal especializado y de guías de aplicación obtuvieron los puntajes más altos (2,3), superando a otros factores como la incertidumbre legal (1,9) o la falta de infraestructura tecnológica (1,8).