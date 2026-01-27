Niño Costero: Regiones del norte invirtieron menos de S/ 1 por persona en prevención

El IPE alertó que la inversión en prevención sigue siendo baja en regiones vulnerables como Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Piura apenas llega a S/ 1.2 por habitante, Tumbes no cumple con S/ 6.3, y Áncash se mantiene por debajo de lo necesario con S/ 64.4.

Desde hace unos días, diferentes regiones del país se mantienen en alerta ante posibles inundaciones y desbordes de ríos. Recientemente la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” ENFEN cambió el estado del sistema de alerta de “no activo” a “vigilancia de El Niño Costero”, poniendo el foco en el estado y avance de las obras de prevención.

De acuerdo con el ENFEN, el escenario más probable es la ocurrencia de un Niño Costero de magnitud débil, por ahora. Sin embargo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) recordó que en 2017 y 2023, años en los que este fenómeno finalmente se materializó, el paso de “no activo” a “vigilancia” también se produjo en los primeros meses del año, una señal temprana que luego derivó en impactos climáticos y económicos relevantes.

¿Cómo va la ejecución de obras?

La inversión en prevención de desastres naturales continúa siendo limitada y desigual en el país, advirtió el Instituto Peruano de Economía (IPE). De acuerdo con su análisis, en 2025 se ejecutaron cerca de S/ 400 millones en proyectos de descolmatación y limpieza de ríos, así como en diques y defensas ribereñas, un monto que equivale a apenas S/ 12 por persona a nivel nacional.

El IPE también alertó sobre la fuerte disparidad regional y la baja ejecución del presupuesto destinado a prevención. Mientras Cusco, Apurímac y Pasco destinan más de S/ 80 por habitante, regiones altamente vulnerables como Lambayeque y La Libertad gastan menos de S/ 1 por persona. A este grupo se suma Piura, que apenas alcanza los S/ 1.2 por habitante, mientras que Tumbes registra un gasto de S/ 6.3 y Áncash llega a S/ 64.4.

A esta desigualdad se añade una baja ejecución del presupuesto de prevención. Si bien el promedio nacional bordea el 80%, en regiones críticas como Lambayeque y La Libertad la ejecución apenas llega al 40%, y en Ucayali cae hasta el 18%, lo que incrementa la vulnerabilidad de estas zonas ante posibles emergencias, según alertó el IPE.

Mientras tanto, unas 50 familias del caserío Tambuñí, en el distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe (región de Lambayeque), se encuentran incomunicadas tras el hundimiento de la vía por las constantes lluvias; y en Loreto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el río Ucayali alcanzó el umbral hidrológico rojo.