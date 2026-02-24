Fernando Reyes Llanos es el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo [PERFIL]

En una ceremonia oficial realizada este martes, José Fernando Reyes Llanos prestó juramento como el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Con esta designación, Reyes Llanos se incorpora al equipo ministerial encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, en la actual gestión del presidente José María Alcázar.

Perfil del nuevo titular del Mincetur

José Fernando Reyes Llanos es un abogado con carrera en el sector público, donde ha ocupado diversos cargos de asesoría jurídica y alta dirección en ministerios y organismos adscritos al Estado. Su perfil profesional destaca por su especialización en derecho administrativo, sistemas administrativos, gestión pública y gestión de proyectos.

Antes de asumir este nuevo desafío al frente del Mincetur, Reyes Llanos se desempeñaba como director general de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La trayectoria del nuevo ministro abarca diversos sectores de la administración pública y organizaciones civiles: