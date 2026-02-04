Danzantes vs. turistas: ¿Quién gasta más en la Fiesta de la Candelaria?

La Festividad Virgen de la Candelaria 2026 es sin duda uno de los principales eventos en nuestro país a nivel cultural, religioso y turístico, pero además es un potente dinamizador de la economía local y este año se espera un movimiento económico de alrededor S/ 566.5 millones, según cifras del centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio y Producción de Puno.

Durante más de 40 días, miles de turistas visitan la ciudad de Puno, especialmente durante las fechas centrales, que este año se desarrollan entre el 24 de enero y 10 de febrero. Se espera la participación de más de 250 mil personas, entre turistas y danzantes, operados por 240 agrupaciones organizadas, acompañadas por 674 bandas musicales.

El estudio también revela que los turistas y los danzantes concentran el 60.6 % del gasto directo, con S/ 176.80 millones y S/ 166.51 millones, respectivamente. Además, por cada sol que gastan los turistas, se generan S/ 0.36 adicionales para la economía regional, ampliando el impacto económico de la festividad.

¿Cuánto gastan los danzantes?

En la Festividad de la Candelaria participan alrededor de 240 conjuntos, que incluyen danzas autóctonas como los sikuris, la pinkillada y la quena-quena, así como danzas de trajes de luces como la morenada, los caporales, la diablada y los tinkus.

Del total de 120 mil danzantes que tomarán parte en la celebración, 48 mil son locales y 72 mil llegan desde distintas provincias. Frente a estas cifras surge la pregunta clave: ¿Cuánto gastan en vestuario, hospedaje, transporte y otros gastos asociados a la fiesta?

· Vestuario principal: S/ 1,500 (confección, diseño, textil)

· Hospedajes foráneos (solo 60% de danzarines y filiales): S/ 400 (3.5 noches promedio)

· Alimentación: S/ 250 (comidas durante estadía)

· Transporte: S/ 180 (traslado ida + retorno provincia-Puno)

· Cuota de conjunto: S/ 200 (aportación a banda, misa, organización)

· Accesorios y maquillaje: S/ 260 (pulseras, tocados, peinado, maquillaje)

· Otros: S/ -403 (ajustes por reutilización, participación selectiva)

¿Cuánto gastan los turistas?

La Cámara de Comercio y Producción de Puno proyecta la llegada de 104 mil turistas nacionales, principalmente desde Arequipa, Cusco, Lima, Tacna y Moquegua. En tanto, a nivel internacional, se espera la participación de 26 mil visitantes provenientes de Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y Canadá.

En promedio, los turistas nacionales gastarán alrededor de S/ 1,250 durante su estadía en Puno, mientras que los visitantes extranjeros desembolsarán cerca de S/ 2,350. En conjunto, el gasto total alcanzaría los S/ 176.8 millones. ¿En qué sectores se concentra este movimiento económico?

· Hospedaje (3 – 4 noches en promedio): S/ 50,6 millones

· Alimentación y bebidas: S/ 44.6 millones

· Tours y excursiones: S/ 38.05 millones

· Artesanía y compras: S/ 30.70 millones

· Transporte urbano: S/ 10.40 millones

· Entretenimiento: S/ 7.85 millones

La Festividad de la Virgen de la Candelaria, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, no solo es una de las expresiones culturales más emblemáticas del Perú, sino también un motor clave del desarrollo económico y social de la región Puno, con beneficios directos para hoteles, restaurantes, transporte, comercio, artesanía y otros servicios.