Campeón de la Copa Libertadores sumará ingresos que bordean los $ 40 millones, revela la Conmebol

Mientras la capital peruana se prepara para recibir la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, la atención no solo está puesta en el prestigio deportivo, sino también en el premio económico que espera al club que levante la copa.

Juan Emilio Roa, director comercial de la Conmebol, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y detalló las cifras que recibirá el equipo que se consagre campeón en Lima, revelando que el monto total de ganancias para el ganador podría acercarse a los $ 40 millones.

El cheque de $ 24 millones

La recompensa inmediata para el ganador del encuentro es un cheque que marca un récord en la región.

El señor Roa explicó que el ganador de la noche de la final se lleva esa tarde o noche "24 millones de dólares Fernando es el cheque que recibe el campeón".

Este monto representa la ganancia directa por vencer en el partido decisivo.

El ingreso acumulado: más de $ 30 millones

Además del premio por ganar la final, el club campeón acumula las ganancias que obtuvo por clasificar y avanzar en cada una de las fases previas de la competencia, como la fase de grupos y las rondas eliminatorias.

Sumando estos valores previos, la ganancia total del equipo campeón se dispara significativamente. Roa confirmó: "Obviamente, se suman otros valores, dependiendo de la fase en la cual haya entrado el equipo, pero estamos hablando de alrededor de 30 millones de dólares".

El paquete completo: rumbo a los $ 40 millones

El verdadero valor económico de la victoria se extiende más allá del cheque inmediato, ya que el título de la Copa Libertadores garantiza una serie de participaciones futuras y premios adicionales.

El director comercial de la Conmebol enfatizó que la victoria trae consigo beneficios a largo plazo, catapultando las ganancias totales "ya casi hablando en el orden de los 40 millones de dólares".

Estos beneficios incluyen:

Clasificación a la próxima Copa Libertadores: El campeón "se asegura una plaza para la Libertadores del año siguiente". Ganancias adicionales por localía: Esta clasificación garantiza al club campeón "un millón de dólares por cada uno de los tres partidos que juegue local, es decir, son 3 millones adicionales" en la fase de grupos de la siguiente edición. Premio por la Recopa Sudamericana: El ganador de la Libertadores asegura su participación en la Recopa Sudamericana, donde enfrentará al ganador de la Copa Sudamericana. Este partido "también tiene un premio".

De esta manera, la victoria en Lima no solo significa levantar la copa más prestigiosa de Sudamérica, sino también asegurar un futuro financiero robusto con la garantía de ingresos por participaciones internacionales y premios acumulados que alcanzan una cifra histórica.