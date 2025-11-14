Copa Libertadores 2025: cerca de 50 mil turistas llegarán a nuestro país para vivir la final entre Flamengo y Palmeiras

Para esta edición, el gasto promedio por turista se calcula en $ 1000, por encima de los $ 794 del 2019. Además, se espera que la estadía promedio sea de tres a cuatro noches, con preferencia por hoteles de tres estrellas y alquileres temporales.

Lima se prepara para recibir uno de los mayores golpes de turismo del año: la Final de la CONMEBOL Libertadores 2025 podría dejarle al país un impacto económico de $ 75 millones. Así lo estima el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que calcula la llegada de alrededor de 50 000 turistas extranjeros para el partido que se jugará el 29 de noviembre.

Según la titular del Mincetur, Teresa Mera, esta final será una vitrina internacional para mostrar la capacidad operativa, infraestructura y experiencia del Perú para manejar grandes flujos de visitantes. Y un detalle importante: estos turistas no solo moverán el sector hotelero o gastronómico en Lima, sino que también podrían animarse a viajar al interior del país, dinamizando economías regionales.

Las proyecciones de este año superan los resultados de la última final que tuvo Lima como sede, en 2019. En aquella ocasión llegaron más de 40 000 visitantes extranjeros y el movimiento económico fue de cerca de $ 62 millones.

¿Cuál será el ticket promedio por turista?

Para esta edición, el gasto promedio por turista se calcula en $ 1000, por encima de los $ 794 del 2019. Además, se espera que la estadía promedio sea de tres a cuatro noches, con preferencia por hoteles de tres estrellas y alquileres temporales, como departamentos y casas ofrecidas en plataformas digitales.

“El evento genera un efecto positivo en sectores vinculados al turismo y servicios complementarios, como hospedaje, gastronomía, transporte y comercio local”, recalcó la ministra.

Mincetur y PROMPERÚ también activarán una campaña táctica en Brasil —país de donde provienen los equipos finalistas— para reforzar el posicionamiento del Perú y promover que los visitantes amplíen su estadía. La estrategia incluirá contenido digital, activaciones en la Fan Zone, impulso a la Marca Perú y difusión de actividades turísticas en las 25 regiones como parte de la campaña “Vívelo en Perú”.

Vale recordar que en la final del 2019, un 19 % de los turistas manifestó su interés de conocer otros destinos del país, siendo Cusco, Machupicchu, Ica, Paracas y Nasca los más mencionados.

La final de la Libertadores 2025 será entre Palmeiras y Flamengo, equipos que disputarán el encuentro en el Estadio Monumental, en Ate.