Final Copa Libertadores: ¿Qué hacer si te accidentas en el Monumental? Esto cubre el seguro para asistentes

Todos los hinchas que compren entrada estarán automáticamente protegidos por un seguro especial que se activa horas antes del partido y cubre accidentes personales dentro y fuera del estadio.

A solo un día de la final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental —que reunirá a más de 80 mil personas— todos los asistentes llegarán con una protección adicional incluida en su entrada: el Seguro Obligatorio de Espectáculos Deportivos (SOED).

Es un respaldo que pocas veces se comenta, pero que puede marcar la diferencia ante cualquier imprevisto antes, durante o después del encuentro.

Vigente desde 2017, el SOED fue creado para reforzar la seguridad de los espectadores y combatir la violencia en eventos deportivos. No cubre daños materiales, pero sí accidentes personales, explicó Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG).

El seguro se activa automáticamente cinco horas antes del partido y se mantiene hasta dos horas después del pitazo final, incluso en un radio de 500 metros alrededor del estadio. Estas son sus coberturas:

Muerte accidental: 4 UIT (S/ 20,600)

Incapacidad temporal: hasta 4 UIT (S/ 20,600)

Invalidez permanente (parcial o total): hasta 4 UIT (S/ 20,600)

Gastos médicos: hasta 5 UIT (S/ 25,750)

Gastos de sepelio: 1 UIT (S/ 5,150)

Chávez de Piérola subraya que la atención es inmediata y no requiere autorización previa de ninguna autoridad: “El objetivo es que cualquier víctima sea atendida sin demoras”.

¿Cuáles son los riesgos más frecuentes?

Entre los incidentes más habituales en partidos masivos están las caídas en gradas, especialmente por escalones húmedos o superficies irregulares; golpes o lesiones por empujones en las aglomeraciones al ingresar o salir; y accidentes dentro de las tribunas.

Por eso, APESEG recomienda llegar temprano, identificar las salidas de emergencia y moderar el consumo de alcohol. Todo suma para disfrutar el partido sin sobresaltos.

Si vas en auto, atención

El SOED no cubre robos, daños o choques de vehículos. Si planeas llegar manejando, la recomendación es contar con un seguro vehicular que cubra incidentes como robos, incendios, desastres naturales o daños a terceros.

Para más información sobre esta y otras coberturas, puedes visitar la plataforma informativa dimequetienesseguro.com.