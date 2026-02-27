Finanzas Abiertas, la nueva hoja de ruta de la SBS para que ahorristas accedan a mejores préstamos y beneficios

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha iniciado una transformación en el sistema financiero peruano con el lanzamiento de su "Hoja de Ruta para las Finanzas Abiertas".

Este plan busca que los ciudadanos dejen de estar "atados" a un solo banco y puedan usar su historial para buscar mejores beneficios en otras entidades.

El superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, explicó en Ampliación de Noticias de RPP que el objetivo principal es empoderar al usuario. Según Espinosa, actualmente los bancos guardan una historia de pagos y ahorros que el propio cliente a veces no tiene a la mano, pero con este nuevo sistema, el usuario podrá compartir esos datos de forma automática para recibir mejores ofertas.

“Lo importante de este proyecto es empoderar a la persona para que la persona sepa y sienta que esa información que está en el banco no es del banco, es suya, y que por lo tanto usted la puede usar para ir a otro banco, caja o cooperativa y obtener mejores condiciones”, afirmó el superintendente.

¿Cómo se implementará el plan de Finanzas Abiertas?

El plan se desarrollará en cuatro etapas, comenzando este año con un diagnóstico y siguiendo con la creación de reglas técnicas. Se espera que para el año 2028 el sistema esté operando con mayor fuerza, aunque se realizarán programas piloto antes de esa fecha para que la gente empiece a sentir los beneficios.

Uno de los puntos clave es la seguridad. La SBS aseguró que la información solo se compartirá si el cliente lo autoriza y que las empresas que participen deben cumplir con estándares muy altos.

“El que no pueda cumplir con esos estándares no va a poder entrar porque lo más importante es garantizar la seguridad de esa información”, advirtió Espinosa.

Además, este sistema busca combatir los préstamos informales conocidos como "gota a gota". Al usar billeteras digitales como Yape o Plin, incluso los trabajadores independientes están creando una historia financiera que les permitirá acceder a créditos formales con tasas de interés mucho más bajas y seguras.